AFIP iniciará embargos contra quienes no pagaron el impuesto a grandes fortunas

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) iniciará ejecuciones y embargos a más de 2.500 contribuyentes que no pagaron el impuesto a las grandes fortunas, informaron fuentes oficiales.Impositiva adoptará esas medidas con el objetivo de garantizar que todos los contribuyentes alcanzados por el impuesto cumplan sus obligaciones, se indicó.El operativo abarca a los contribuyentes con patrimonios superiores a los $200 millones que omitieron completar las declaraciones juradas e ingresar los pagos correspondientes.Las tareas de control sobre el pago de impuesto arrojaron que muchos contribuyentes presentaron sus declaraciones y realizaron el pago, generando una recaudación adicional que superó los los $230.000 millones.Las fuentes oficiales indicaron que "sin perjuicio de los procedimientos iniciados, aquellos contribuyentes que adeuden el pago podrán regularizar el capital y las multas a través de planes que ofrecerá el organismo".El organismo que dirige Mercedes Marcó del Pont indicó que el operativo solo alcanzará a los contribuyentes que aún no abonaron el impuesto, que el Congreso definió que será por única vez.El procedimiento de impulsar ejecuciones y embargos se dará a conocer en forma oficial a través de dos resoluciones de la AFIP que se publicarán en los próximos días en el Boletín Oficial.La medida no alcanzará a las empresas que realizan actividades críticas y MiPymes, o pequeñas compañías afectadas por la pandemia.Los planes de pagos que habilitará el organismo para el pago del impuesto tendrán un plazo que vencerá a fines de septiembre próximo, y se podrá cancelar la deuda y las multas que correspondan en hasta 3 cuotas.