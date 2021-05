Básico de $80.000 para colectiveros bonaerenses: UTA reclama esa suba para todos

Economía Colectiveros de corta y media distancia del AMBA acordaron suba salarial

El sindicato de Unión Tranviarios Automotor (UTA) acordó un incremento salarial por el cual. Los choferes cobrarán además un bono no remunerativo de $30.000 en cinco cuotas.que. “Es muy buen acuerdo, que alcanza hasta el mes de noviembre, y por el cual las cifras no remunerativas pasarán a serlo; el aumento rondaría elpor estas cifras no remunerativas que empezarán a cobrarse”, explicó.En el Ministerio de Trabajo de Nación, la FATAP, que nuclea a los empresarios del transporte del interior del país, discute con la UTA -el sindicato que nuclea a los choferes-,“Esperamos que el acuerdo pueda darse a la brevedad porque realmente es muy necesario. Yporque a este aumento lo vamos a reclamar de una u otra forma”, anticipó Gro.“Se reclama el mismo porcentaje de aumento para los choferes de todo el país. La posibilidad de acuerdo siempre es muy difícil, y lo es más porque ya tenemos problemas con los cobros de sueldos;”, reveló el sindicalista.Se aclaró que los acuerdos salariales son diferentes porque la UTA discute con empresarios del AMBA y Capital Federal, por un lado, y por el otro con FATAP, que nuclea a los empresarios del interior del país.