Principales plataformas de criptomonedas colapsaron ante el derrumbe de Bitcoin

En la jornada, la capitalización del mercado de criptoactivos llegó a perder más de US$ 600.000 millones.



En la mañana de este martes, el BTC pasó de US$ 43.500 a casi US$ 30.000 en pocas horas lo que arrastró al resto del mercado y llevó a los principales "exchanges" a tener problemas para gestionar el gran movimiento de sus usuarios.



Entre ellos estuvo Binance, el mayor operador de criptomonedas del mundo, que deshabilitó temporalmente los retiros de Ethereum, citando la congestión de la red, mientras que Coinbase y Kraken registraron un "tiempo de inactividad intermitente" en sus plataformas, informó Bloomberg.



"Estamos viendo algunos problemas en Coinbase y Coinbase Pro y somos conscientes de que algunas funciones pueden no funcionar con total normalidad. Estamos investigando estos problemas y proporcionaremos actualizaciones lo antes posible", señaló la empresa en un comunicado.



El fastidio se hizo notar entre los usuarios que informaron por redes sociales haber sufrido problemas para operar en las plataformas.



Según explicaron a Télam desde distintas plataformas que operan en la Argentina no hubo problemas para vender, comprar o retirar saldos a cuentas bancarias, pero sí un mayor tráfico de lo habitual y una congestión internacional de las blockchain (redes) en la que se operan distintas criptomonedas que elevaron muchísimo los costos de transferencias.



"Hoy tuvimos mucho movimiento, como siempre que los precios saltan, pero no hubo problemas de retiros sino de transaccionar en las redes y los costos de hacerlo, lo cual se traslada a todos los exchange", explicó Gaston Krasny, CTO y cofundador de SeSocio.



En ese sentido, dijo que el problema surge la red blockchain de Ethereum que "es una red experimental aún y en constante desarrollo y, cuando la gente opera mucho, los costos de red suben hasta 100 dólares por transacción porque hay mas para procesar".



"El costo en si no es problemático a nivel operativo, porque lo paga el cliente que retira. El tema esta en que cuando las redes se saturan no se sabe si los retiros salen o no. Puede pasar que lleguen rebotados a la hora o más tiempo. Entonces, tomar la responsabilidad de aceptar el retiro es meterse en un problema, por lo que hay exchanges que deciden frenar esos movimientos", aseguró.



Por su parte, Juan José Mendez, director del exchange Ripio, dijo que en los usuarios "pudieron operar con normalidad" en su plataforma, pero que "si hubo actividad por encima del 30% comparado con los últimos días".



"No hubo presión compradora o vendedora en particular. Hubo varios usuarios que vendieron cripto y muchos otros que compraron. En general los usuarios más experimentados compraron BTC y ETH", señaló Méndez.



Télam.