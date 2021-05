Destacan que la carne representa en promedio el 20% del gasto de los hogares

Las familias argentinas están destinando el 20% del gasto promedio del hogar a la compra de carne debido a los incrementos de precios, de acuerdo a un informe elaborado por el espacio Proyecto Económico que encabeza la diputada nacional Fernanda Vallejos.Además, el trabajo subrayó que "pasamos de un consumo per cápita anual de 58,6 kilogramos en 2015 a uno de 51 en 2019 y hoy estamos en 43,74 kilogramos. Cada argentino consume, en promedio, 15 kilos de carne menos por año que en 2015".En ese sentido, el informe cuestionó la política de apertura de las exportaciones ocurrida durante el gobierno de Mauricio Macri ya que "no aumentaron la cantidad de toneladas faenadas ni la cantidad de cabezas, mientras que fue bajando el peso del novillo que se faena y aumentaron los precios".Por otro lado, se explicó que durante este periodo se produjo un boom con el ingreso de China como demandante de carne."El aumento de las exportaciones argentinas de carne bovina congelada entre 2015 – 2020 se explica casi en su totalidad por las compras chinas que pasaron de 40.000 toneladas en 2015 a las 462.000 toneladas en 2020. Estos números, solamente pueden alcanzarse en un periodo tan corto sacrificando la cuota de mercado interno", agregó el documento.Entre las alternativas para destrabar posiciones encontradas, el trabajo propone "establecer cupos, de manera de asegurar el abastecimiento del mercado interno. Ese cupo debería garantizar un consumo mínimo per cápita de 50kg anuales".Asimismo, el trabajo también elaborado por el economista Horacio Rovelli, entre otros, consideró "deseable" aumentar la producción local pero advirtieron que solo puede conseguirse en el mediano y largo plazo, no en forma inmediata.