"Cuenta Chat": habilitan apertura y operación de cuenta bancaria por Whatsapp

Se trata de una nueva forma de abrir una caja de ahorro gratuita a través del celular pero con la diferencia de que no requiere la descarga de una aplicación y que permite hacer las mismas operaciones que a través del homebanking, pero 100% canalizado a través de Whatsapp.



"Estamos convencidos que tenemos un producto diferencial que podemos montar sobre una plataforma de mensajería instantánea que hoy usa el 99% de las personas que tiene un celular", aseguró Guillermo Jejcic, director de Banca Mayorista y TI del Itaú, durante una presentación virtual del producto.



Cuenta Chat está dirigido a un público que, con la llegada de la pandemia, tuvo que dar el salto al manejo virtual del dinero pero que no está acostumbrado a manejarse en un entorno digital y que, sin embargo, conoce cómo desenvolverse en WhatsApp.



"Buscamos que el modelo sea muy simple y que se pueda gestionar completamente a través del servicio de mensajería pero, si el cliente necesitara hacer una consulta, reclamo o precisa de un producto que no ofrece Cuenta Chat puede gestionarlo por el Call Center o quiere hacerlo en persona puede sacar turno e ir a una sucursal", detalló Juan Pablo di Tomaso, Responsable de Itaú en WhatsApp y Agile Tribe Leader.



Para abrir una Cuenta Chat sólo es necesario agendar el número de teléfono 11-2602-8000 y, sin salir del chat, ir respondiendo los pedidos de datos de registro y el proceso de verificación de identidad.



Una vez terminada el alta, la persona podrá operar de forma inmediata transferencias de hasta $100.000 por día, consultas de saldos y movimientos, recarga de la tarjeta SUBE y el celular, pagos en comercios con una tarjeta de débito virtual y extraer efectivo por hasta $30.000 en cajeros automáticos de Itaú y de $15.000 dentro de la red Banelco.



En tiempos de múltiples denuncias por casos de fraudes y estafas bancarias, desde el Itaú aseguraron que se trata de un mecanismo seguro ya que los mensajes están encriptados de punta a punta y que cualquier transacción que se quiera hacer requiere la clave de Whatsapp que sólo conoce el cliente y que no queda registrada en la conversación, sino que se hace por medio de otra web.



Además, en caso de robo o pérdida del celular, la cuenta puede desasociarse desde cualquier teléfono con tan sólo mandar un video en el que se verifique la identidad del titular.



De momento, el servicio no incluye el pago con código QR y está sólo habilitado para mayores de edad, pero desde el banco aseguraron que trabajan para que próximamente ambas opciones estén habilitadas.



Télam.