El dólar “blue” aumentó tres pesos y subió hasta $156: el Central compró divisas

El dólar blue subió hoy a $156, mientras que las cotizaciones financieras tuvieron una marcada tendencia alcista y el Banco Central volvió a comprar divisas para fortalecer las reservas internacionales.El tipo de cambio paralelo trepó $3 de un día para el otro luego de mantenerse estable en el inicio de semana.La suba de la moneda norteamericana en el mercado informal se da a la espera de mayores restricciones económicas en medio de la segunda ola de coronavirus, la proximidad del vencimiento con el Club de París y el conflicto con el campo, que escala ante el anuncio del cierre temporal de exportaciones de carne.En ese escenario, las cotizaciones financieras también experimentaron avances.Este martes, el dólar MEP, que se adquiere a través de la bolsa porteña mediante la compra y venta de bonos, trepó a $156,22.El contado con liquidación, similar al dólar bolsa, pero para sacar divisas del país, operó a $161,48.Por su parte, el dólar mayorista sumó tres centavos respecto del lunes y se ubicó en $94,16.El Banco Central volvió a finalizar la jornada con un balance diario positivo y adquirió en torno a US$ 130 millones, que se suman a los US$ 195 millones del día anterior.A lo largo de mayo, el organismo acumuló compras por unos US$ 1.700 millones frente al buen ingreso de divisas por parte de exportadores.A su vez, desde diciembre pasado ya acumuló cerca de US$ 6.000 millones.Esta semana la autoridad monetaria superó el anterior récord de marzo, cuando adquirió unos US$ 1.470 millones.De ese modo, las reservas internacionales pudieron romper la barrera de los US$ 41.000 millones."La compra de divisas es sólo uno de los factores que inciden en el nivel de reservas internacionales del Banco Central y el más importante como señal de acumulación y fortalecimiento de la política monetaria y cambiaria", evalúan desde la autoridad monetaria.