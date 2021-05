Indec: una familia tipo necesitó $62.958 para no caer en la pobreza en abril

#DatoINDEC

Una familia tipo necesitó $62.958 para no caer en la pobreza durante abril, cuando la canasta básica subió 3,4%, informó hoy el INDEC.En el caso de la canasta alimentaria, el alza fue aún mayor, del 3,9%, al alcanzar los $26.677.En un año, la canasta básica total subió 49,1%, mientras que la alimentaria se elevó 47,8%.Ambas canastas se ubican por encima de la inflación de los últimos doce meses, que fue 46,3%.En el primer cuatrimestre, la canasta básica aumentó 16,1% y la alimentaria un 17,6%.El aumento de abril en las dos canastas fue inferior al alza del índice de Precios al Consumidor (IPC), que en ese mes fue del 4,1%.Para no caer en situación de pobreza, una familia formada por dos adultos y dos menores, que no paga alquiler, debió tener ingresos diarios por alrededor de $2.031.El INDEC informó que para una familia de tres miembros, propietarios de la vivienda que ocupan, el costo de la Canasta Básica Total llegó en abril a $60.957,54 y para un grupo familiar de cinco integrantes ese valor se eleva a $66.217,48.En el caso de la canasta básica alimentaria, un grupo familiar de tres miembros, para no caer en la indigencia necesitó ingresos mensuales por $21.238, mientras que para una de cinco integrantes el costo subió a $26.676.Para una persona adulta, en abril último el costo de la Canasta Básica Total se ubicó en $20.374 y el de la alimentaria en $8.633.Desde diciembre último, el costo nominal de la CBT aumentó en $20.394, mientras que el alza de la CBA fue de $8.780.Según el INDEC, la canasta básica alimentaria tiene en cuenta los requerimientos calóricos y proteicos imprescindibles para que una persona adulta cubra durante un mes sus necesidades, mientras que la básica total, incluye otros artículos y el gasto en servicios públicos.El valor en abril de la canasta básica total del INDEC se ubicó levemente por encima de la valoración en la Ciudad de Buenos Aires, de $61.582, mientras que la canasta alimentaria en ese distrito fue también más alta que la medición del organismo nacional y se ubicó en $32.798.