FEDECO: “Es mentira que las exportaciones aumentan el precio de la carne”

Economía Suspenden por 30 días las exportaciones de carne vacuna

Política Fernández habló del precio de la carne y de las restricciones por la pandemia

“Es mentira que las exportaciones aumentan el precio de la carne porque lo que se exporta es carne que no consumen los argentinos”, aseguró ael vicepresidente de la Federación Entrerriana de Cooperativas (FEDECO), Gonzalo Álvarez Maldonado.Álvarez Maldonado, al remarcar que el sector agropecuario de la cadena de ganado de carne no está de acuerdo con la suspensión de las exportaciones de carne vacuna, acusó que la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español, “asesora mal” al Presidente Alberto Fernández.“A nosotros nos costó mucho recuperar el mercado externo”, indicó Álvarez Maldonado. Y en ese sentido, explicó: “El 75% de la carne que producimos los argentinos la consumimos los argentinos. Solo un 25% se exporta y de este porcentaje, el 70% va al país asiático que consume vaca conserva o vaca vieja que dada su cultura milenaria y mucha cocción adquiere la terneza”.Para Álvarez Maldonado, la escalada de precios en la carne es “un problema macroeconómico, porque debido a la pandemia hubo una emisión monetaria muy grande y eso produjo inflación”. También apuntó a “los salarios muy bajos”.Para el representante del sector agropecuario, la suspensión de las exportaciones de carne es “incongruente” y recomendó “incentivar para que haya más trabajo, más producción y que con el excedente exportable -que no llega al 25%- se traigan esas divisas que el país necesita”.“Algunos creen que con las retenciones se recauda más y bajan los precios, pero no es así. Los que tenemos antigüedad en edad sabemos que todo lo que sube, difícilmente baja. No nos engañemos”, sentenció.