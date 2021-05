"Medidas del Gobierno con la carne evitaron que 5 frigoríficos lo lleven puesto"

Política Fernández habló del precio de la carne y de las restricciones por la pandemia

El exdirector de la Federación Agraria Argentina (FAA), Pedro Peretti, señaló que el cierre de las exportaciones de carne por 30 días evitó que "cinco frigoríficos se lleven puesto al Gobierno"."Es una medida lógica, que al Presidente (Alberto Fernández) no le habrá gustado tomar, sin embargo, se adoptaron todos los recaudos para que sea una medida temporaria", explicó Peretti en declaraciones a Radio 10.El dirigente ruralista recordó que "el anterior cierre de exportaciones fue por 180 días en el 2006, si no tomaba esta medida cinco frigoríficos se llevaban puesto al Gobierno".En cuanto a las políticas que se impulsan en el sector cárnico, propuso "discutir seriamente si los supermercados pueden tener cría, exportación y venta en góndola. La venta de carne debe pasar por las carnicerías, lo que generaría más competencia y haría girar la rueda de la economía".Peretti también destacó la necesidad de "mejorar los destetes, de cada 100 vacas 60 están preñadas. Necesitamos 2 millones de terneros adicionales, aumentando los destetes y mejorando así la oferta en el mercado interno".Finalmente cuestionó el rol del consejo agroexportador argentino, que a su juicio "no es parte de la solución de los problemas de la inflación en la Argentina. Ahí están los principales grupos monopólicos del país. No bajamos el precio de los alimentos con los monopolios, sino desmonopolizando y democratizando la economía".