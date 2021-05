Primera parte del aguinaldo 2021: cuándo se cobra y cómo se calcula el monto

Falta poco para llegar a la mitad del año, momento en el que los trabajadores de empresas privadas y del sector público les corresponde recibir el primer pago del sueldo anual complementario (SAC), más conocido como aguinaldo.



Suelen existir varias dudas sobre cuál es el monto que corresponde recibir hasta en qué fecha se acredita.



Para muchos, el aguinaldo es sinónimo de compras pendientes y pago de deudas para ponerse al día, pero para otros puede convertirse en una oportunidad para invertirlo y generar nuevos ingresos.



¿Cuándo se paga el aguinaldo 2021?

El Sueldo Anual Complementario se divide en dos pagos: un medio aguinaldo en junio y otro en diciembre. Cada medio aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador dentro de cada uno de los semestres.



Según lo dispuesto por la Ley 27.073, la primera cuota se paga en la última jornada laboral del mes de junio y la segunda cuota en la última jornada laboral de diciembre.



¿Cómo se calcula el aguinaldo en Argentina?

Para saber cuánto corresponde cobrar en junio, hay que hacer una cuenta muy sencilla: dividir el mejor salario del semestre por 12 y luego multiplicarlo por los meses trabajados hasta la fecha (si se trabajó todo el semestre, para saber cuánto se cobrará en junio hay que multiplicarlo por 6).



Si durante el semestre (de enero a junio) una persona no trabajó todos los meses (ya sea porque comenzó a trabajar recientemente o porque se extinguió el contrato) deberá cobrar el proporcional a los meses trabajados.



¿Qué hacer con el dinero?

El uso principal que se acostumbra hacer con el ingreso de esos pesos está, por lo general, vinculado al pago de deudas que se acumularon en los últimos meses, al consumo de bienes durables, o sea compras que se venían postergando, o al ahorro a través de la compra de dólares para que el dinero no pierda valor con el tiempo.



OPCIONES DE INVERSIÓN



1. Opciones de inversión para un aguinaldo de hasta $20.000

Para montos relativamente bajos, la alternativa más recomendada son los Fondos Comunes de Inversión (FCI), publica el diario Clarín.



"Dentro de esta opción existen variedad de bonos que se ajustan por la inflación, como también bonos dolarizados, aunque el riesgo en ese caso empieza a aumentar. Además se pueden considerar las carteras de inversiones mixtas con activos y bonos para tener el dinero más diversificado y seguro", aconsejó el especialista Martínez Burzaco.



"Si uno no quiere correr demasiado riesgo, recomiendo los Fondos que tengan letras de Tesorería ajustadas por la inflación", indicó.



Por su parte, el Gerente de Research de InvertirOnline, José Ignacio Bano, coincidió en destinar este mondo de dinero en Fondos Comunes de Inversión. En ese sentido, mencionó el fondo AdCap Balanceado II, que obtiene un rendimiento nominal que supera a la inflación minorista (medida por el CER) a través del posicionamiento en instrumentos ajustables por CER y UVA.



Teniendo en cuenta el último dato de inflación del mes de abril que dió a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas (INDEC), que fue de 4,1%, que sumado a lo que resultó de los primeros meses del año ya lleva acumulada una suba de 17,6%, para Bano "se trata de la mayor amenaza de momento para el bolsillo de la gente, por eso lo mejor es protegerse".



Por otro lado, también recomendó el Fondo Premier Commodities, que invierte entre otros en soja, que en este momento alcanzó un valor que no tenía hace nueve años atrás.



"Este fondo tiene en la cartera un 60% invertido en futuros de soja y el resto tiene principalmente un 25% en otros commodities como hierro, oro y petróleo a través de Cedears de distintas compañías".



2. Opciones de inversión para un aguinaldo desde $20.000 hasta $50.000

"En este caso se puede hacer un mix en la cartera de inversión entre algún Fondo Común de Inversión y dólares. O algún Cedear que son Certificados de acciones del exterior que permite invertir con pesos en Argentina", sugirió Burzaco de Inviu.



Para Bano, habría que mantener la posición de los dos Fondos que mencionó anteriormente y tambien "sumar Cedears por la ventaja que significa para el inversor tener un activo local pero que tiene una vinculación con el tipo de cambio".



3. Opciones de inversión para un aguinaldo superior a $50.000

"En este el caso, recomendaría abrir el juego y si uno está más dispuesto a correr algo más de riesgo invertiría en un mix de bonos ajustados por la inflación, alguna acción local y Cedears, siempre en el ámbito local", sostuvo Martinez Burzaco.



Para Bano, de Invertir Online, "si se quiere incorporar algo más de riesgo local podría ser una buena alternativa, en una posición chica o sea en menor porcentaje, invertir en acciones de YPF, o de algún banco. Siempre sabiendo que podrían ser una oportunidad, aunque con volatilidad y pensando en el largo plazo".

Fuente: Clarín