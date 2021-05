Venta de combustibles está hasta 20% por debajo de los niveles pre pandemia

El presidente de la Cámara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellanos, estimó hoy que las ventas de las estaciones de servicio están actualmente entre un 15 y 20% por debajo de los niveles pre pandemia, y aseguró que muchas de ellas se encuentran "muy endeudadas".Según el dirigente, las ventas "cayeron por la pandemia durante el año pasado y de manera estrepitosa. Fue muy difícil para las empresas. Y este año, están con un 15 a 20% de caída con relación a 2019".Castellanos señaló además que, a pesar de esta situación, "por suerte no cerraron muchas estaciones, se lograron mantener en gran medida las fuentes de trabajo, pero se deterioró muchísimo el sector. Hay empresas muy endeudadas".Por otra parte, el empresario estimó que "seguramente" el aumento que aplicará desde mañana YPF "será el último del año", como prometió la petrolera, y anticipó que el resto de las empresas del sector también incrementarán sus precios en los próximos días.En ese sentido, expresó que YPF "había anunciado un aumento en el año del 15%, en tres tramos. El de mañana es el último. En consecuencia, el precio de la nafta súper en el área metropolitana de Buenos Aires se ubicará en los 90 pesos, mientras que el de la premium trepará hasta los 104 pesos"."Después de esto no aumentaría más hasta fin de año. Si lo dice el presidente de YPF es porque seguramente se hicieron los cálculos y están en condiciones de ciumplirlo. Pero bueno, a veces uno es un poco incrédulo", señaló Castellanos, en declaraciones al programa "La pura verdad", que se emite por radio Colonia.El empresario consideró también que las otras petroleras que operan en el mercado local "van a anunciar aumentos, porque cuando ajusta YPF, el resto hace lo mismo".Al momento de justificar el nuevo ajuste, el presidente de YPF, Pablo González, explicó que "estamos tratando de equilibrar el precio del surtidor que paga la gente, que tiene un componente bastante complejo a determinar, con el plan de inversiones que la Argentina necesita para poder poner en valor la producción de gas y petróleo"."El precio del barril de crudo está cotizando a unos US$69 y si hubiésemos trasladado ese precio internacional directo al surtidor, hoy la gente estaría pagando $130 -en promedio- el litro de nafta", dijo el funcionario.Además, Castellanos comentó que el precio de la nafta medido en dólares, en la Argentina, "está en un nivel intermedio" a nivel regional. No obstante, dijo que "no le doy importancia a los precios en dólares, porque pueden significar distintas cosas para los habitantes de cada país".