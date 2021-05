Apagón en Argentina 2019: sancionarán a Transener tras casi 2 años

Cronología de las fallas del sistema eléctrico

Estado de situación

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) determinó que la concesionaria Transener fue la principal responsable del apagón eléctrico del 16 de junio de 2019, cuando se celebraba el Día del Padre en la Argentina.El Gobierno establecerá una millonaria multa, que todavía no fue informada, y además sancionará a otros 300 agentes generadores, distribuidores y grandes usuarios de energía eléctrica del sistema, por distintas fallas operativas que provocaron el masivo corte de luz.Para este caso, el ENRE emitió tres resoluciones: la 3/2021 del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias, que determina la responsabilidad; y las 121 y 124 "por no haber estado en condiciones de informar el origen del evento en cuanto al funcionamiento de sus protecciones, hasta varias horas después de ocurrido" y "debido a las indisponibilidades de su equipamiento registradas durante el mes de junio de 2019", respectivamente.Según un comunicado oficial, Transener "incurrió en acciones contrarias a las obligaciones asumidas, dada su particular condición de prestador monopólico del servicio público de transporte de energía eléctrica, que llevaron al colapso al sistema eléctrico argentino, que afectó la seguridad y confiabilidad".La formulación de cargos realizada es proporcional al cargo horario para líneas de 500 kilovatios (kV) por cada 100 kilómetros.El proceso administrativo, de todas formas, será largo, ya que se requiere el descargo de la empresa antes de dejar firme la sanción.De acuerdo a lo que había informado el Gobierno anterior un mes después del apagón, el incidente se produjo por un cortocircuito en la línea de Extra Alta Tensión (EAT) de 500.000 voltios que va entre Colonia Elía (Entre Ríos) y Belgrano (Buenos Aires), que se vio agravado por error técnico al reparar la torre 412 de Transener, ubicada al lado del puente Zárate - Brazo Largo.La Secretaría de Energía había programado importaciones de energía eléctrica desde el Litoral para aprovechar menores precios y reemplazar importaciones de gas y otros combustibles.Transener es propiedad compartida de Pampa Energía, la firma energética de Marcelo Mindlin que comanda el management, aunque tiene mayoría accionaria estatal, a través de las participaciones de Integración Energética Argentina (IEASA, ex Enarsa) y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).Citelec es dueña del 51% de acciones de Clase A, que se dividen equitativamente entre Pampa Energía e IEASA.El 49% de acciones de Clase B se lo reparten entre inversores privados (27,78%), la Anses (19,57%) y Citelec (1,65%).Sumada toda su participación, en total el Estado nacional posee casi el 46% de los votos.Para el reciente aumento de las tarifas eléctricas, que derivó en un incremento de 9% en las boletas de usuarios residenciales, el Gobierno mantuvo congelado el margen bruto de Transener, a diferencia de lo que pasó con Edenor y Edesur, que tuvieron una mejora de su Valor Agregado de la Distribución (VAD) de entre un 20,9% y un 21,8%.En su reciente informe a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), Transener informó que en el primer trimestre de 2021 tuvo una ganancia neta por $ 443,7 millones, con una caída de ingresos por el congelamiento de las tarifas. Fuente: (ElCronista)