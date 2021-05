El informe de la UIER sobre la generación de empleo privado en la provincia

Datos

Conclusiones



La Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) elaboró un informe comparativo respecto de la generación de empleo privado en la Región Centro, en el que se advierte por el menor desarrollo de Entre Ríos respecto de Santa Fe y Córdoba. En ese sentido, la entidad manifiesta su preocupación respecto a la necesidad de generación de políticas de promoción que incentiven la creación de trabajo registrado.Las dificultades para generar inversiones productivas es uno de los principales problemas en la actualidad. En Entre Ríos los indicadores de empleo, si tomamos tan solo la última década, dan cuenta de un claro estancamiento del empleo privado. Abordar esta problemática estructural es clave para impulsar el crecimiento de la producción, del valor agregado y la generación de trabajo privado en forma constante.Sobre este aspecto, se identifica una asimetría hacia dentro de la Región Centro. Las provincias de Santa Fe y Córdoba presentan un mayor grado de desarrollo relativo, con mayores niveles de industrialización y profundización de sus cadenas de valor, mayor inserción internacional de sus producciones y mayor participación de los eslabones industriales.La tabla con datos oficiales expone las principales variables comparativas. En primer lugar, las proyecciones poblacionales de INDEC para el año 2020 resaltan que en Entre Ríos habitan 1,3 millones de personas, mientras en Córdoba 3,7 millones y Santa Fe 3,5 millones.Asimismo, se informa que en el sector privado trabajan 127 mil personas en Entre Ríos, mientras en Córdoba hay 479 mil y Santa Fe 482 mil, según el Ministerio de Trabajo de Nación. Estos datos reflejan que, cada mil habitantes, en Entre Ríos hay 92,2 asalariados registrados privados, cuando en Córdoba hay 127,4 y Santa Fe 136,5.Por otro lado, como se puede ver en la Tabla 1, el empleo del sector público de cada provincia muestra una situación contraria. En Entre Ríos, la planta de personal del Gobierno provincial + Municipal + Pasivos provinciales es de 171 mil personas, mientras en Córdoba hay 276 mil y Santa Fe 269 mil, según los Portales de Transparencia de cada gobierno, enmarcados en la Ley de Responsabilidad Fiscal.Si uno compara estos valores con la población de cada provincia encuentra que Entre Ríos tiene 124 (asalariados + jubilados) cada 1000 habitantes, mientras en Córdoba hay 73,5 y Santa Fe 76,3.Asimismo, si se compara los niveles de empleo público con la cantidad de asalariados del sector privado registrado vemos que existe una distancia significativa entre las provincias, reflejando la necesidad de un mayor desarrollo del sector privado entrerriano. En nuestra provincia el empleo público provincial y municipal significa 35% más que el nivel de asalariados registrados del sector privado, mientras que en Córdoba y Santa Fe esta relación es inversa, siendo el empleo público 42% y 44% respectivamente menor que el del sector privado como se ve el cuadro 2.Si bien nuestra provincia tiene características distintas a las comparadas, las grandes asimetrías mostradas no sólo deben explicarse por estas.Es clave para un mejor desarrollo provincial que se fortalezca el sector privado, en especial el industrial, con la posibilidad de incrementar las inversiones y dar valor agregado, con la consiguiente generación de empleo.La complejidad de la tarea no se resuelve con voluntarismo, es necesario la generación de políticas de Estado y un fuerte compromiso del sector público y privado en llevarlas adelante. Si no "repensamos el rol del estado como un facilitador y articulador sobre la base de un plan" para que Entre Ríos sea atractiva con un desarrollo real del sector privado, nuestra realidad no cambiará y seguiremos muy lejos de las provincias hermanas de la Región Centro.