salió a la calle a consultar a la gente "qué recortes de gastos realizan y qué han dejado de lado" al momento de revisar la economía familiar.

La opinión de la gente:

y acumuló 17,6% en el primer cuatrimestre, impulsada por fuertes subas en indumentaria, transporte y alimentos, informó en la tarde de este jueves, el INDEC.En los últimos doce meses, el costo de vida fue del 46,3%, de acuerdo con los datos oficiales. La suba del primer cuatrimestre fue la más alta en cinco años, después del 16,2% que había mostrado en 2016.-"Trato de utilizar menos el auto, caminar más, usar la bici".-"Dejé el gimnasio pero no dejé de hacer ejercicio: empecé a hacerlo por mi cuenta".-"Hice varios recortes, de todo tipo de gastos. Por ejemplo, hemos cortado las salidas, no se puede hacer mucho ahora por a pandemia, así que hacemos 'ahorro forzoso'".- "En el tema alimentos, no consumimos carne de vaca, optamos por el pollo, pescado. Salir a comer afuera no lo hacemos ya. Cada vez cuesta más vivir. Empezamos hace casi un año, desde que comenzó la pandemia, con este cambio de rutina. Los recortes en servicios básicos no se pueden hacer, por lo que optamos por hacerlo en otras cosas".-" Hace varios años que vengo haciendo recortes, porque la plata no alcanza, resigne comprarme ropa, zapatos. No salimos de paseo ni vacaciones, igual no llegamos a fin de mes".-"Yo por ahora no resigno nada, estoy trabajando a full, pero llego bien a fin de mes".-"Me ajusto bastante para llegar a fin de mes. Con mucho esfuerzo, pero se llega".-"Resigné desde cerrar mi comercio, hasta achicar gastos en lo que hace a la calidad de vida; por ejemplo las salidas, por cuidado y porque no se pueden afrontar económicamente".-"A veces uno quiere invertir en la casa y no se puede. Primero está la comida y los gastos fijos que uno tiene que mantener. Todos estamos sufriendo".