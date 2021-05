Aporte de grandes fortunas: Casi la mitad del patrimonio está fuera de Argentina

Casi la mitad del patrimonio declarado por quienes tributaron el impuesto a las grandes fortunas para financiar gastos por la pandemia, está fuera de la Argentina. Así lo reveló la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, al destacar que la mayoría de los contribuyentes "cumplió" con sus obligaciones.



Según datos preliminares, unos 10.000 individuos con patrimonios superiores a los $200 millones ya pagaron el aporte solidario y extraordinario, que generó ingresos por más de $225.000 millones, dijo Marcó del Pont.



"La mayoría de los contribuyentes alcanzados por el aporte solidario y extraordinario cumplió, y eso son buenas noticias en este momento tan dramático que está viviendo la Argentina", dijo en declaraciones a la TV Pública.



Sostuvo que "la riqueza de los sectores alcanzados, los más ricos del país, está en distintas formas de activos financieros".



Marcó del Pont lamentó que un grupo de contribuyentes con patrimonios superiores a $200 millones aún "no cumplió con sus obligaciones o inició acciones legales para no pagar".



Dijo que la AFIP comenzó "más de 1.000 fiscalizaciones a contribuyentes con patrimonios superiores a los $200 millones en todo el país, que no presentaron su declaración jurada ni pagaron el aporte, y seguiremos por las vías administrativas o judiciales".



La funcionaria consideró que la Argentina debe librar una "batalla cultural sobre la importancia de pagar impuestos, y sobre todo los contribuyentes con mayor capacidad contributiva".



"Se trata de recursos de los sectores de mayores riquezas necesarios para desplegar todas las políticas públicas que estamos llevando a cabo", enfatizó.



Según la ley, los fondos recaudados serán destinados a financiar la política sanitaria, subsidiar a pymes para sostener puestos de trabajo, inyectar recursos en las becas Progresar, mejorar condiciones habitacionales de barrios populares y apuntalar la inversión energética.