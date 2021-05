El Gobierno anunció nuevos créditos destinados a la digitalización de pymes

El Gobierno anunció una nueva línea de créditos del Banco Nación destinada a planes de digitalización de pymes, con tasas subsidiadas por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP).El anuncio se realizó en un acto encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, durante el Primer Encuentro para la Reactivación Productiva.Cafiero afirmó que se necesita una "armonía entre los empresarios y los trabajadores para poder reconstruir nuestro país"."Nuestra tarea es sumarle a la sensibilidad política, la sensibilidad empresaria, y que todo el esfuerzo que estamos haciendo no se vaya por la canaleta de los precios", sostuvo Cafiero en el acto realizado en el Polo Maderero de la localidad bonaerense de Berazategui.El jefe de Gabinete subrayó que "bajar las tasas de usura que existían en nuestro país cuando llegamos, a las que las pymes no podían ni acceder, fue también romper con la lógica de la financiación de la economía, de la especulación financiera".Por su parte, Kulfas destacó que en marzo "la producción industrial fue superior no solo a la del año pasado, como era de esperar, sino que también es 11% más alta que la del 2019 y ya estamos produciendo más, aún en pandemia, que el gobierno anterior"."Tenemos un sector de la construcción pujante, una buena campaña agroindustrial, un sector energético también creciendo. Esto no es casualidad, es causalidad. Es justamente haber recuperado una política industrial", agregó el ministro.En el acto participaron también los intendentes de Quilmes, Mayra Mendoza; Berazategui, Juan José Mussi; y Florencio Varela, Andrés Watson; el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker; y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, entre otros funcionarios.