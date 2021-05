FARER reclamó por el escaso acceso al crédito bancario

Cabe resaltar que FARER es la entidad gremial más representativa del ámbito agropecuario entrerriano, ya que reúne a las rurales de Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Villaguay, Hasenkamp, Islas del Ibicuy, Chajarí, Colón, La Paz, C. del Uruguay, Feliciano, Maciá, Concordia, María Grande, Federación, Tala, Nogoyá y Federal; siendo Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) quien la nuclea junto a otras 15 Federaciones a nivel nacional.



Gran abanico de temas

La importancia y la incumbencia de FARER en el mapa productivo se advierte en las distintas representaciones que posee ante organismos, entidades y mesas: así participa de FU.CO.FA., INTA, CORUFA, Bancos, Educación Rural, CRA, Entidades empresarias, Trabajo agrario, Legislación e impuestos, Ley ovina y caprina, Ganadería, Lechería, Avicultura y Agricultura.



El encuentro fue encabezado por el presidente de FARER, José Colombatto, quien resaltó una vez más "el importante número de rurales participantes y el nivel de involucramiento", al tiempo que señaló que "fue una reunión de varias horas debido a que se abarcaron temas muy importantes como la emergencia agropecuaria, la campaña de vacunación de aftosa y lo relacionado a la brucelosis, la problemática de la hidrovía, la cuestión de los biocombustibles y el futuro de la ley ovina, entre otros", detalló.



No caducaría la Ley Ovina

Dentro de los temas desarrollados en el informe de presidencia, Colombatto expresó que hay optimismo en CRA por las gestiones ante los legisladores nacionales para que no caduquen los beneficios de la Ley Ovina, tema sobre el que FARER se manifestó oportunamente alertando sobre los perjuicios que acarrearía dejar sin efecto tan positiva norma nacional.



Asimismo, el presidente de la entidad gremial informó sobre un encuentro con directivos del Nuevo Banco de Entre Ríos, donde se solicitó una apertura crediticia hacia el productor agropecuario, ya que en la actualidad está prácticamente vedado de acceder a préstamos por la rigurosidad de los requisitos y por lo inconveniente de las tasas.



Por otro lado, existe cierta inquietud y malestar entre los productores debido a que el gobierno entrerriano no dictó nunca la emergencia agropecuaria para los departamentos del sur provincial, cuando producto de una sequía histórica, hubo pérdidas millonarias en cultivos y pasturas, que en muchos casos provocó el fracaso total de la cosecha, y en otros, hizo malvender animales debido a la escasez de alimento. En ese marco, el próximo miércoles FARER, junto a las demás entidades integrantes de la Mesa de Enlace de Entre Ríos, mantendrán en Villaguay, una reunión con el ministro de Producción, Juan José Bahillo.



Por su parte, el titular de FUCOFA, Claudio Álvarez Daneri, hizo una reseña de la campaña de vacunación de aftosa que acaba de finalizar, al tiempo que se conversó sobre las diferencias que tienen varias provincias -entre ellas Entre Ríos- con el SENASA por el tema brucelosis.



Las carnes reunieron a FARER y CARTEZ

En otro orden, se recordó que sobre fines de abril se realizó una charla virtual sobre al análisis de la actualidad ganadera, a cargo del Ing. Dardo Chiesa, titular de la Mesa Nacional de Carnes. Dicha jornada fue organizada en forma conjunta por FARER y CARTEZ.



Tomaron parte de la misma, además de sus respectivos presidentes José Colombatto y Javier Rotondo; el Lic. Joaquín Martinicorena, vicepresidente de Agropecuaria de Salto (ROU) y delegado alterno del Instituto Nacional de Carnes (INAC); el Dr. Carlos Trapani expresidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y ex Senacsa del mismo país y Jorge Chemes, titular de CRA, además de dirigentes y productores.



Colombatto indicó que "esta dinámica de escuchar a los que más saben, intercambiar opiniones y debatir, siempre enriquecen. Esta muy bueno que todos los temas salgan a la luz y estén sobre la mesa. Es fundamental que cada dirigente comprenda lo que pasa para poder transmitirlo no sólo a su rural sino a la comunidad donde vive. La comunicación tal vez sea la batalla más dura que tenemos que dar contra los discursos deformantes", aseguró.



Vidriera agroalimentaria

Un fragmento de la reunión fue para E-LEVENC, quienes contaron a los dirigentes de que se trata esta vidriera virtual que ya cuenta, por ejemplo, con convenio con CRA. Puntualmente es una plataforma virtual que cuenta con más de 150 empresas agroalimentarias que facilita la visibilidad del productor promoviendo el contacto para concretar operaciones comerciales y de donación.



"Es un supermercado virtual con geolocalización en donde se pueden recorrer las góndolas de los productos agroalimentarios conociendo su lugar de origen y puntos de ventas o distribución, realizar búsquedas específicas por categorías de productos e incluso, y a través de la geolocalización, conocer a qué distancia están para evaluar costos de transporte, e incluso, elegirlo", puntualizaron.



La plataforma ofrece más de mil productos diferentes de distintas regiones del país: desde materias primas a granel hasta alfajores y mermeladas con empaque y etiqueta, sin intermediarios ni cobrar comisiones.