Hot Sale 2021: Realizan recomendaciones para efectuar operaciones seguras

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, contextualizó que “el comercio electrónico es un sector que crece año a año”, y subrayó que “en 2020, en el contexto de las medidas sanitarias, se ha vuelto una herramienta fundamental que han incorporado muchos argentinos y argentinas para acceder a bienes y servicios”.



“Desde la Secretaría trabajamos para defender los derechos que tenemos como consumidores y consumidoras y brindar información para realizar las compras de manera segura”, afirmó Español.



En el marco de la actividad que se desarrollará entre hoy y el miércoles próximo, se emitieron recomendaciones, para que antes, durante y después de realizar la compra por internet, las y los consumidores puedan conocer y defender sus derechos.



Antes de la compra, el consumidor puede verificar que las páginas web donde se quiere comprar sean seguras, y para identificarlas, la dirección del sitio debe comenzar con https://.



Además, debido a que en internet circula una infinidad de ofertas de bienes y servicios, “es muy importante investigar previamente, buscar referencias, comparar precios y la relación precio/calidad/cantidad”, y en lo posible “conocer los datos del vendedor o la empresa le aporta mayor seguridad a la compra y sirven para reclamar en caso de tener algún problema”.



Durante el proceso de compra, “es importante leer toda la información de la publicación, inclusive la letra chica”.



Además, debido a que durante estas fechas es habitual que existan diferentes tipos de promociones, se recomienda que “si dice ‘Promoción válida hasta agotar stock’ o ‘Cantidades limitadas’, tienen que informar las unidades disponibles; si ofrecen un descuento, se debe aclarar el precio anterior; y en caso del 2x1, aclarar el precio unitario”.



Las empresas tienen que informar de forma clara toda la información sobre el envío: quién lo realiza, cuál es el costo, cuál es el plazo de entrega.



En tanto, al momento del pago, no puede haber diferencias de precio entre efectivo, débito y crédito en un pago, y en caso de realizar el pago con tarjeta de crédito, observar las opciones de cuotas disponibles, si tienen o no intereses y cuál es el porcentaje de interés.



Luego de efectuada la compra, el proveedor debe enviar la factura electrónica o el comprobante de pago.



El plazo de entrega forma parte de la oferta y debe ser respetado, por lo que la empresa debe brindar un número de seguimiento sobre el envío y darle correcta atención a las consultas.



También es importante conocer que todos los productos tienen una garantía legal, la cual en caso de un producto nuevo es de seis meses, y si es usado, de tres.



El proveedor puede ofrecer un plazo mayor, pero no menor al que establece la ley.



Si se realiza la compra por internet, el comprador tiene un plazo de 10 días desde que recibe el producto para arrepentirse de la compra.



La empresa debe tener el botón de arrepentimiento de forma visible en su página web.



Respecto de este tipo de eventos la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor asumió un rol activo con el objetivo de prevenir y sancionar a las empresas en los casos en que brinden información errónea o engañosa respecto a las ofertas presentadas.



Durante el Hot Sale y el Cyber Monday de 2020 gracias a esta labor se impusieron multas por un total de $ 43,7 millones a las infracciones registradas.



Por rubro, las sanciones se distribuyeron en $ 5 millones en telecomunicaciones, en turismo y en supermercados; $ 16,1 millones en electrodomésticos y productos para el hogar; $ 8,1 millones en indumentaria; y $ 4,5 millones en otras categorías.



Ante cualquier inconveniente con las compras efectuadas, la recomendación entonces es: el proveedor directo y la plataforma electrónica de venta deben recibir los reclamos, dar un trato respetuoso sin discriminaciones ni malas formas, y ofrecer soluciones, por lo cual si el consumidor no está conforme con la respuesta de la empresa, puede ingresar su reclamo a través de la Dirección Nacional de Defensa de las y los consumidores mediante el sitio web:



https://www.argentina.gob.ar/produccion/defensadelconsumidor/formulario.