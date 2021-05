Se frenó en abril, la recuperación en venta de autos usados y cayó 18%

La venta de autos usados pisó el freno en abril y cayó 18% respecto de marzo, y los concesionarios hablan de un "parate" en la actividad en medio de la segunda ola de la pandemia y la crisis económica."Se está profundizando la entrada de vehículos que la gente deja en consignación para su venta. Ya sea aquellos que tienen dos autos y se quieren quedar con uno, y otros que directamente no los pueden mantener y buscan desprenderse del mismo", explicó a la agencia NA el titular de la Cámara del Comercio Automotor, Alberto Príncipe.Igual, como consecuencia de las distorsiones provocadas por la cuarentena de abril de 2020, la estadística del sector arrojó una suba récord del 612% interanual en la comercialización durante el cuarto mes de este año, lo cual no refleja, en este caso, que haya sido por una explosión de ventas.Ocurre que la base de comparación fue tan baja en abril del año anterior (18.027), que los 128.481 vendidos en el cuarto mes de este año potenciaron las estadísticas.Según los concesionarios, más interesante fue el resultado de ventas alcanzado en el primer cuatrimestre, cuando se comercializaron 542.982 unidades."Lo positivo es que en los primeros cuatro meses del año las ventas subieron 0,4%, comparado con igual período de 2019", cuando de la pandemia aún no se tenían noticias, destacó Príncipe.Además, los vehículos comercializados en los primeros cuatro meses del año representaron una suba del 38,8% con respecto a igual período de 2020, cuando se habían vendido 391.100 unidades.Príncipe lamentó que el sector sigue sufriendo "los vaivenes del mercado de autos usados. Un mes crecemos con los volúmenes de venta y en otro bajamos. Pero siempre comparado con igual período de 2019, último año de ventas normales antes de la pandemia".Destacó que "los primeros tres meses de 2021 fueron de fuerte demanda, sobre todo marzo, pese a que hubo bastante faltante de vehículos requeridos por el público".Dijo que "eso llevó a que los precios de los autos usados, sobre todo los seminuevos, se mantuvieran firmes" en ese mes.En cambio, señaló que "en abril la demanda cambio por oferta, los precios comenzaron a estabilizarse, aumentaron en promedio 2%, y los llamados del público por consultas se hicieron menos frecuentes"."Está claro que hay un clima social general que no ayuda a que los diferentes sectores de la economía se recompongan definitivamente. Esta segunda ola de la pandemia no ayuda. Hoy se volvió a trabajar en el día a día. Los próximos meses serán claves y nos mostrarán realmente donde está parado el sector, siempre en la medida que no se profundicen las restricciones sanitarias", señaló.1- VW Gol y Trend: 8.006.2- Chevrolet Corsa y Classic: 4.720.3- Toyota Hilux: 3.796.4- Renault Clio: 3.402.5- Ford Fiesta: 2.915.6- Fiat Palio: 2.797.7- Ford Ka: 2.591.8- Ford EcoSport: 2.553.9- Ford Ranger: 2.518.10- Ford Focus: 2.408 .CABA: 53.60%.Tierra del Fuego: 53.33%.Santiago del Estero: 51.66%.La Rioja: 45.22%.Pcia. Buenos Aires: 42.06%.Chubut: 40.52%.La Pampa: 40.47%.Córdoba: 38.33%.Santa Fe: 36.84%.San Luis: 36.05%.Chaco: 35.60%.Misiones: 34.49%.Salta: 34.16%.Jujuy: 32.43%.Río Negro: 30.40%.Tucumán: 29.31%.Mendoza: 29.26%.Corrientes: 28.74%.San Juan: 25.58%.Neuquén: 23.80%.Santa Cruz: 16.06%.Catamarca: 13.30%.Formosa: 0.55%.Fuente: CCA.