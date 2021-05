Actividad metalúrgica compensó pérdidas de la pandemia: recuperó nivel de 2019

La información fue difundida por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), que a su vez destacó que el sector ya acumula siete meses consecutivos de crecimiento, en una serie que comenzó con la flexibilización de las restricciones dispuestas en la segunda mitad de 2020.



Asimismo, el nivel de empleo registró un aumento de 2,3% con relación al mismo mes de 2020 y acumula un crecimiento de 1,4% en lo que va del año, en tanto sólo el 22% de las empresas manifestó haber recurrido a la reducción de la cantidad de horas extras, el menor porcentaje de los últimos dos años.



En relación con el nivel de empleo, no se observan grandes cambios con relación al trimestre anterior, teniendo en cuenta que se mantiene el 38% de las empresas que prevé un aumento en su plantilla de personal, mientras que solamente el 20% de los empresarios espera una disminución en el nivel de empleo.



ADIMRA admitió que la mejora "está vinculada principalmente a que en marzo del año pasado las empresas no habían operado durante los últimos días del mes", al tiempo que destacó que en la comparación mensual desestacionalizada hubo un crecimiento del 0,7% respecto de febrero.



Con el restablecimiento parcial de las restricciones, la entidad advirtió que "la producción de los próximos meses estará parcialmente influenciada por lo que suceda en el marco del COVID-19" y en ese sentido realizó un relevamiento que concluyó que "el 43% de los empresarios prevé un aumento en su producción, pero el 12% espera una caída".



En cuanto a las expectativas de producción por región, la provincia más optimista fue Mendoza, donde el 75% de los empresarios prevé un aumento en la actividad. En Santa Fe el porcentaje de visión positiva es de 52%, mientras que en Buenos Aires (incluyendo CABA en la medición), el 41% de los empresarios cree que la producción aumentará. La provincia menos optimista fue Córdoba donde el 30% de los empresarios espera un aumento en la actividad.



Las provincias que registraron los mayores incrementos en términos interanuales fueron Córdoba (+35,3%), Santa Fe (+32,8%) y Entre Ríos (+19,7%). Si bien Buenos Aires (+25,3%) y Mendoza (+17,7%) también tuvieron incrementos, ADIMRA señaló que ambas provincias "no logran recuperar lo perdido en marzo de 2020 y se mantienen por debajo de los niveles de 2019".



Asimismo, remarcó las diferencias entre las subregiones, ya que "el AMBA presentó un aumento de 27,6% interanual, mientras que en el interior de la provincia el crecimiento fue de 19,5% con relación a marzo de 2020".



A nivel sectorial, también se registró una recuperación entre los principales rubros, con alzas del 43,1% en el nivel de producción de Fundición. Por otro lado, los rubros de Equipamiento médico (+11,5%), Equipos y aparatos eléctricos (+16,4%) y Bienes de capital (16,9%) también presentaron aumentos en sus niveles de actividad, pero aún no logran recuperar lo perdido en 2020.



El sector de Autopartes (+31,6%) mantiene un crecimiento sostenido desde su recuperación en octubre de 2020. Asimismo, los sectores de Maquinaria agrícola (+29,1%) y Carrocerías y remolques (+8,7%) continúan con una tendencia de crecimiento presentando fuertes incrementos interanuales.

NA