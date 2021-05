Suelos saturados: los excesos de lluvias afectan a media provincia

La transición de abril para mayo, presentó un importante cambio en las condiciones ambientales. En el inicio de esta semana, las precipitaciones en Entre Ríos quedaron muy diferenciadas entre el norte y el sur.Tras el pasaje frontal, ingresó una masa de aire fría y seca. Esto define condiciones que generan mucha estabilidad, a la vez que vienen imponiendo una seguidilla de amaneceres fríos. Este cambio de masa de aire, por sectores y sobre todo en las zonas más bajas, ha provocado heladas.Se espera que el tiempo se inestabilice durante el lunes y martes próximos, en general con lluvias que tenderán a acumular milimetrajes modestos.Reflejando el comportamiento de las últimas precipitaciones, “el balance hídrico, presenta suelos saturados, con potenciales encharcamientos del centro para el norte de la provincia, mientras que persisten los valores adecuados hacia el sur”, indicaron desde la Bolsa.Dada la condición de humedad que traían los suelos, “no eran necesarias precipitaciones tan importantes para provocar estos excesos. Con treinta milímetros, los mismos hubiesen aparecido. Teniendo en cuenta la época del año, las recargas sobreabundantes no afectan demasiado y en áreas arroceras, recomponen el nivel de las represas”, detallaron.Sin embargo, “las últimas precipitaciones no han comprometido, más que en forma temporaria, el avance de la cosecha, la cual por cierto está muy avanzada, no solo en la provincia, sino que en gran parte de la zona núcleo”.“Estas lluvias menores pueden repetirse a lo largo del mes y garantizar condiciones adecuadas de humedad, sin que se observen los excesos que hoy presenta el norte de la provincia”, completó la Bolsa de Cereales.