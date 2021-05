Gremios ferroviarios acordaron suba del 37,5% y gratificación de $15.000

Los cuatro sindicatos ferroviarios y las empresas de transporte de pasajeros y cargas bajo la órbita del Estado acordaron en negociaciones paritarias una mejora salarial del 37,5 por ciento hasta marzo próximo, con cláusula de revisión en octubre; otras sumas no remunerativas y una gratificación extraordinaria y por única vez de 15 mil pesos, informaron los secretarios generales de las organizaciones gremiales.



El acuerdo fue firmado por la Unión Ferroviaria (UF), el Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad y las Asociaciones del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos (Apdfa) y de Señaleros (ASFA), y las empresas estatales de pasajeros y cargas Sofse, Adifse, BCyL Líneas Belgrano Cargas, San Martín y Urquiza y Decahf.



En el contexto de las negociaciones salariales, los sindicatos y las empresas estatales convinieron ante las autoridades de las carteras laboral y de Transporte un aumento salarial del 37,5 por ciento hasta marzo próximo y una gratificación de 15 mil pesos.



Además, según informaron los titulares de los cuatro gremios, Sergio Sasia, Omar Maturano, Adrián Silva y Enrique Maigua, respectivamente, se acordó la incorporación a los salarios de otro 3,5 por ciento desde este mes, lo que absorbió el "adicional remunerativo del acta 2020" de 4 mil pesos que perciben los trabajadores "a cuenta" desde el acuerdo del 29 de octubre último, lo que clausuró de forma definitiva la negociación convencional del período abril 20-marzo 21, indicó un comunicado.



Ese porcentaje de 3,5 incorporado a las grillas de haberes incrementó el salario bruto total, incluido el básico y la totalidad de las bonificaciones, viáticos y la antigüedad.



Los ferroviarios percibirán una mejora salarial del 12 por ciento sobre los haberes de mayo a partir de junio próximo, otro 4 desde agosto, un 4 desde octubre, un 10 a partir de enero y otro 4 por ciento final sobre las remuneraciones de mayo desde marzo de 2022.



Sindicalistas y directivos de las empresas estatales también convinieron sobre el salario bruto total --incluidas bonificaciones habituales y regulares, viáticos y antigüedad--, el pago de varias sumas no remunerativas: un 6 por ciento del haber en mayo, el 4 por ciento en julio, otro 4 en septiembre, un 4 en noviembre y otro 4 por ciento en diciembre.



Los trabajadores ferroviarios, declarados "esenciales" en el contexto de la pandemia de coronavirus, percibirán también un bono por "el día los trabajadores" de la actividad de 15 mil pesos en concepto de gratificación extraordinaria, por única vez, este mes de mayo.



También se incrementará el importe por "Acta Prestación Tarea Efectiva en ASPO” de 5 mil pesos no remunerativos a 6.500 pesos, retroactivo a abril último, aunque teniendo en cuanta que el importe de ese mes ya fue cobrado, la diferencia se percibirá en mayo.



Sindicalistas y directivos acordaron la revisión del acuerdo en octubre próximo para monitorear la situación económica y salarial y la evolución del proceso inflacionario



Los cuatro gremios continúan las negociaciones con las empresas SAC y Metrovías S.A.



"El acuerdo fue alcanzado en negociaciones directas y difíciles por el contexto económico y social del país por la Covid-19, pero sin necesidad de convocar a medidas de acción directa y sin perder horas de trabajo, porque la verdadera fortaleza fue la unidad de los sindicatos", concluyeron los dirigentes el documento de prensa gremial.