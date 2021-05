El Banco Central compró más de US$ 500 millones en lo que va mayo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró este jueves cerca de US$ 140 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y alcanzó los US$ 525 millones en lo que va del mes, por lo que se trata del mayor nivel de intervenciones netas por esa vía para el inicio de mayo que se tenga registro.



Desde que comenzó el año la autoridad monetaria sostiene un ritmo activo de compra de divisas por más de US$ 4.100 millones, de la mano de una mayor liquidación de dólares de exportaciones del complejo agroindustrial y la recuperación histórica de precios de la soja, el maíz y el trigo, entre otros cultivos.



"Fuentes privadas del mercado estimaron que las compras oficiales estuvieron hoy en el orden de los US$ 140 millones, aproximadamente. En los cuatro primeros días del mes acumula compras por más de US$ 525 millones, llevando el monto anual a más de US$ 4.100 millones", detalló el analista de mercado y operador de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana.



En la jornada de hoy se operaron US$ 291 millones en el segmento contado, con un fuerte dominio de la oferta privada en la que la divisa norteamericana operó lateralizada en torno al valor fijado para hoy por el BCRA de $ 93,59 para la compra y $ 93,79 para la venta, cuatro centavos arriba del cierre de ayer.



De esta forma, y por tercera jornada consecutiva, el tipo de cambio anotó igual corrección diaria para acumular una suba de 23 centavos, lo que implica una desaceleración del ritmo de devaluación en línea con la proyección oficial de cerrar el año con una depreciación anual del 25%.



El nivel sostenido de liquidación de exportaciones, la administración del comercio exterior para priorizar la compra de insumos y la reestructuración de pagos de deuda en dólares nacional, provincial y de grande empresas dieron espacio al Banco Central para acumular reservas y quedarse con el excedente del superávit comercial desde diciembre.



De hecho, las reservas finalizaron hoy en US$ 40.304 millones, unos US$ 41 millones más que a principios de mes y US$ 1.652 millones más de su nivel más bajo registrado el pasado 3 de diciembre, cuando habían alcanzado los US$ 38.652 millones.