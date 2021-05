Bajante del río Paraná: afirman que los buques cerealeros cargan un 10% menos

Menos carga

Tras la prórroga por 90 días del contrato de concesión de la Hidrovía,, que ya estuvo afectado muy duramente en 2020 y cuya historia parece repetirse este año.Si bien la medición de los pies es minuto a minuto, el panorama general que se enfrenta en los puertos del Gran Rosario es complicado porque el nivel de agua impide a los buques cargar a pleno sus bodegas.“Ayer estábamos con tres pies menos pero hoy la situación puntualmente cambió y los barcos están saliendo con dos pies menos.de la carga total de un barco”, explicó aGuillermo Wade, gerente de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPyM).. Igualmente seguimos pudiendo trabajar. Hoy estamos en 31 pies en vez de los 34 pies de profundidad de calado”, agregó.Para Wade, la situación va a empeorar en un futuro próximo porque se va camino a tener cuatro pies menos. Ejemplificó que “”.Si bien en el sector agroindustrial no lo ven a este tema como una urgencia, ya están en alerta. Para Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, es un asunto que preocupa pero aún no lo tienen “como inminente”. En este sentido, entiende que “”., a nosotros nos va a impactar en unos meses. Es clave la lluvia en Brasil, pero la suerte ya está echada porque llovió poco”, remarcó.Según Wade, las perspectivas a futuro, al igual que en 2020, no son favorables porque con la“Este es el cuarto año consecutivo que está lloviendo menos que el promedio.. No se notaron los primeros años, pero ya el año pasado cambió la situación. El problema no es mayor porque Hidrovía viene haciendo un muy buen trabajo y tiene las dragas activas”, indicó., donde se adiciona el costo de flete vía terrestre, por tren o camiones y donde un barco tiene un valor aproximado de 20.000 dólares por día”, precisó.Por último, reiteró que el dragado es una pieza de elemental importancia para conservar la navegabilidad del río y señaló que la empresa belga Jan De Nul, que tiene prorrogada la concesión de la vía por 90 días, solo tiene la”, finalizó.