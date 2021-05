Actualizaron los montos de créditos para construcción y refacción de viviendas

El Gobierno Nacional actualizó este jueves los montos máximos financiables de los créditos hipotecarios para el programa que contempla la construcción y refacción de viviendas.A través de la Resolución 5/2021, publicada hoy en el Boletín Oficial, la Secretaría de Hábitat -dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial- fijó los nuevos montos que se otorgarán para el Programa Casa Propia.La iniciativa fue impulsada por la cartera que dirige Jorge Ferraresi y presentada junto a Alberto Fernández semanas atrás. Contempla la construcción de viviendas en todo el país durante el trienio 2021-2023, “mediante el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de hábitat y vivienda”.En la publicación de este jueves, la Secretaría de Hábitat advierte que “considerando la evolución de los valores y precios testigos utilizados para determinar los ‘Montos Máximos Financiables’”, que habían sido establecidos a comienzos de marzo, “resulta necesario proceder a la actualización de dichos montos”.Dependiendo de la región y la provincia en la que se proceda a la construcción o refacción de la casa, los valores financiables varían entrey $7.457.105,28 por una vivienda de 64 metros cuadrados. Mientras que los montos máximos por m2 varían entre $ 73.319,28 y $ 116.517,27, también dependiendo del área del país en la que se solicite acceder a los créditos que otorga el programa.

El trámite

Para iniciar el trámite, es necesario dirigirse a la página web oficial en argentina.gob.ar/habitat/casapropia. Acto seguido, hay que elegir entre las dos líneas de crédito diferentes disponibles: “Casa Propia Construcción” o “Casa Propia Refacción”.En el caso de los créditos para construcción, una vez elegidos la web de Hábitat ofrece un resumen de las características del crédito y los requisitos. Se pueden ver Bases y Condiciones, las características del índice de ajuste Hog.ar que se aplica a los préstamos y algunos modelos de vivienda que el programa ofrece como alternativa previamente confeccionada.Para empezar a anotarse, hay que hacer click en “Inscripción”. Una vez hecho esto, es necesario validar si el solicitante cumple con los requisitos generales mínimos que el sistema despliega.- DestinoConstrucción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente.- TitularidadLos que se inscriban en el formulario luego deberán ser los titulares de crédito en caso de ser seleccionado. No se podrá agregar ni desvincular ningún titular a la solicitud en caso de resultar elegido.- TerrenoNo se admiten terrenos en country o barrios cerrados.No se admitirán terrenos en donde la titularidad difiera con los participantes de la solicitud, salvo que sea un familiar directo.El terreno debe estar escriturado antes del 31/3/2021, salvo que se construya en el fondo o arriba de la casa de los padres.La tasación del terreno no podrá superar los $3.500.000.- Vivienda a construirSolo se podrá construir uno de los Modelos de Viviendas del Programa, salvo que se construya en el fondo o arriba de la casa de los padres.Los metros cuadrados máximos a construir son 64.Casa Propia pone a disposición distintos modelos de vivienda. En todos los casos, se deberá optar por una de las tipologías propuestas, a excepción de quienes construyan en terrenos que sean de titularidad dominial de familiares directos.Los proyectos de vivienda incluyen planos e imágenes, y contemplan todos los requisitos establecidos en las bases y condiciones.Una vez leídas las condiciones, hacer click en continuar. Posteriormente la solicitud se deriva a la extranet del Banco Hipotecario. En caso de cumplir con las condiciones, hay que seleccionar “Cumplo con los Requisitos”.Lo que sigue es un formulario de datos como código postal, DNI, CUIL/CUIT y otros. También ofrece la posibilidad de sumar a una pareja no conviviente a la inscripción. Son cinco pasos en total de información a completar, como hijos convivientes, si se sufre de alguna discapacidad o si el beneficiario es veterano de la Guerra de Malvinas.Una vez elegida la alternativa de créditos para refacciones, el sistema despliega detalles del crédito, requisitos y posibles destinos. Se pueden revisar también las bases y condiciones, además del funcionamiento del índice Hog.ar que se utiliza para ajustar las cuotas.Ser argentino/a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente.Contar con Documento Nacional de Identidad vigente.Contar con ingresos provenientes de trabajos formales, Jubilaciones y/o Pensiones. La suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre los $25.000 y $175.000.Tener entre 18 y 68 años al momento de la inscripción.Ser propietario o alquilar un inmueble que cuente con algún tipo de déficit cualitativo.No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses.No encontrarse inhibido/a.Registrar 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados/as e independientes).Características de la línea de refacciónFinanciación de toda la obra: el crédito contempla el 50% para materiales y el 50% para trabajos de mano de obra.