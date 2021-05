El Bitcoin pierde terreno en mercado de criptomonedas: hay alza de Ethereum

La capitalización de mercado del BTC llegó a representar el 71,5% del valor de la suma de todas las criptomonedas a principios de 2021, pero su dominio del mercado cayó en forma sostenida desde entonces y hoy representa sólo el 45,4%, luego de que el precio del resto de las criptomonedas creciera muy fuertemente en estos meses, según datos del portal Coinmarketcap.



Actualmente, la capitalización del mercado de criptomonedas es de US$ 2,3 billones -el triple que tenía a principios de año- y si bien Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más grande con más de US$ 1 billón, el impulso de otros tokens está atrayendo interés creciente y el ETH (con US$ 390.600 millones) fue el principal protagonista de esta tendencia que, actualmente, representa el 17,6% del total de capitalización de mercado.



"Ethereum está aumentando y no parece haber mucho en su camino", aseguró Edward Moya, analista senior de mercado en Oanda Corp, a Bloomberg.



Desde que comenzó el año el Ether acumula un alza cercana al 340%, por lo que hay operadores que indican que puede transformarse en un competidor por el primer puesto entre las criptomonedas si, en los próximos meses, avanzan las actualizaciones y mejoras en la cadena de bloques de Ethereum que la harán más rápida y baratas sus transacciones.



La distribución actual de la participación de mercado también refleja una reorganización de abril, cuando el Bitcoin cayó a mediados de mes pasado de un récord de casi $ 64,870 hasta los US$ 47.500 la semana pasada, para actualmente cotizar cerca de los US$ 54.000.



Entre las criptomonedas que crecieron más aceleradamente en los últimos meses se destaca Dogecoin, un token sin valor real que replica al meme de un perro, pero que trepó más de un 10.000% este año al pasar de vales menos de medio centavo de dólar a superar hoy la barrera de los US$ 0,60.



En total, la suma de sus "tokens" de Dogecoin emitidos equivalen a más de US$ 72.500 millones, más de lo que valen compañías multinacionales como Twitter (US$ 43.500 millones), Ford (US$ 45.000 millones) o Vodafone (USD 53.300 millones), por poner sólo algunos ejemplos.



De hecho, la cripto del perrito llegó a subir 51% hoy y un 110% en los últimos siete días, por lo que superó a rivales como XRP (US$ 64.000 millones), Cardano (US$ 41.000 millones) y Theter (US$ 52.000 millones) y se instaló en el podio de las cuatro criptomonedas con mayor volumen de mercado.



Télam.