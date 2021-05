Se viene otra edición del Hot Sale con un nuevo récord de marcas participantes

CACE contará en esta octava edición de Hot Sale con 954 marcas, y según anticipó, en el sector indumentaria participarán más de 200 empresas, un 11% más que en 2020. De hecho este rubro que, integra las 13 categorías, creció en 2020 un 161% en relación al 2019 y se espera que este año también tenga buen rendimiento.



Se bien desde la cámara aseguraron que "los descuentos y formas de pago por lo general las empresas lo revelan el primer día de evento" hay una regla clave: "Todas las empresas que participan del Hot Sale tienen que ofrecer productos con al menos el 5% de descuento, 3 o más cuotas sin interés o 10% sobre el precio de lista o precio llano declarado a CACE al 26 de abril, 15 días antes del evento".



Gustavo Sambucetti, director Institucional de la CACE, aseguró: "Estamos muy expectantes por esta nueva edición. Contamos con un nuevo récord de marcas participantes para ofrecer a los usuarios descuentos y promociones para comprar online. Además, este evento contará con nuevas categorías y muchas novedades para poder aprovechar durante los tres días de evento".



Macarena Baez, jefa de marketing de Tascani, adelantó cómo será la participación de la marca en el Hot Sale. "Estamos preparando todo para salir a full este Hot Sale" aseguró y amplió: " Vamos a estar comunicando un hasta 70% off en todo el eShop; 3 y 6 cuotas sin interés. Además de distintas promociones exclusivas para clientes vips, primeras compras, y promos exclusivas por tiempo limitado".



"Tenemos expectativas altas sobretodo porque siguen los locales cerrados, pero también con mucha incertidumbre ya que hoy el día a día del mercado es súper cambiante y el contexto difícil de prever" agregó a este medio Baez.



"Todos los eventos anteriores tanto Hot Sale como Cybermonday tratamos de superarnos evento tras evento, y sobretodo brindar un diferencial y una experiencia de compra lo más perfecta posible para que el cliente nuevo se anime e impulse a seguir comprando online" dijo sobre la participación de estas jornadas de ventas on line.



Otra de las empresas que participará en Hot Sale, es Montagne. "Con el contexto de la pandemia actual y promoviendo ventilar los ambientes cerrados, Montagne ofrece su línea de invierno para mantenerse abrigados con buzos polar, camperas, interiores térmicos entre otros con descuentos desde 20% off" aseguraron a Ámbito desde el equipo de e-commerce.



La empresa le aseguró a este medio que más allá del Hot Sale, "hasta el domingo 16 de mayo, mantendrá sus descuentos de hasta 50% off, envíos gratuitos (a partir de $5.500) a todo el país, y hasta 6 cuotas sin interés (para ganarle a la inflación)".



La Cámara Argentina de Comercio Electrónico detalló que "el inicio de la cuarentena aceleró el proceso natural de adopción del e-commerce para nuevos consumidores, dejando como resultado de facturación un incremento por encima de los índices obtenidos en 2019. Con este panorama, podemos afirmar que cuatro de cada diez órdenes de compra en las tiendas, que ya vendían online, fueron de nuevos clientes".



En 2020 fueron vendidos 251 millones de productos, un 72% más que en el año anterior, a través de 164 millones de órdenes de compra (un 84% más que en 2019) y el ticket promedio de compra fue de $5.519.



Según los datos arrojados por el último estudio anual que realizó CACE junto a Kantar TNS, la compra de productos a través de internet se convirtió en una opción cada vez más utilizada por los argentinos, de hecho, se sumaron más de 1,2 millones de nuevos compradores online en el período estudiado.