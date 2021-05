La cosecha de soja “viene muy dispar” en Entre Ríos

Elvio Guía, de la Federación Agraria de Entre Ríos, habló con Elonce TV sobre la cosecha de la soja, la resolución 3 del gobierno nacional para la ganadería y la resolución que dispone, a partir de enero, el troceo de las medias res.



“La cosecha viene muy dispar en la provincia de Entre Ríos y en la Argentina en su conjunto. Tenemos zonas como Gualeguaychú, Gualeguay y Concepción del Uruguay donde el clima ha jugado una muy mala pasada y hay soja de segunda que no se va a poder cosechar, hubo maíces con muy malos rindes y hay zonas puntuales que hay buenos rindes donde cayó un chaparrón y rindes aceptables”, señaló Guía y remarcó que esta realidad “no sólo se da en nuestra provincia, sino que se replica en casi todo el país. Por eso el recorte que hizo el gobierno y la Bolsa de Comercio de Rosario sobre el stock”.



Ante esta situación, “habrá productores que van a quedar bien, algunos complicados y otros holgados de acuerdo a su espalda y a que le pase con el rinde”.



Otro inconveniente que está teniendo el sector productivo, según explicó Guía, es la resolución 3 del gobierno nacional, “que nos recordó, en la parte de ganadería, a lo que eran los ROE (Registro de Operaciones de Exportación) de (Guillermo) Moreno. Hubo algún conflicto, hemos hablado con autoridades de Agricultura de Nación que nos dijeron que lo que quería evitar era la triangulación y la evasión, con lo cual estamos de acuerdo, siempre y cuando no sea en detrimento de los productores. Que se transparenten los mercados y que no haya evasión ni triangulación, estamos de acuerdo, pero no puede ser que siempre sea el productor agropecuario el que pague todos los problemas que tenemos”. Cuarteo de animales

El Gobierno estableció el troceo de la carne vacuna para su comercialización en el mercado interno, a partir del 1 de enero de 2022, a través de la Resolución Conjunta 4/2021 de los ministerios de Desarrollo Productivo, de Agricultura, y de Trabajo.



La norma determina que las salidas de carnes de los establecimientos de todo el país, destinadas a comercio minorista, sólo podrán hacerse en unidades resultantes del fraccionamiento de las medias reses en trozos cuyos pesos individuales no superarán los 32 kilogramos.



Además, estableció que la forma de fraccionar las medias reses debe contemplar los cortes tradicionales, respetando la integridad anatómica de las piezas cárnicas, con la finalidad de mantener su valor monetario al momento de su comercialización en la carnicería, evitando afectar zonas donde se encuentran cortes apreciados por los consumidores.



Sobre esta nueva normativa, Guía señaló que “si bien al productor no le afecta, y estamos de acuerdo para darle más calidad en el trabajo a quienes llevan la carne, hay que tener cuidado con lo que va a pasar con el consumidor porque muchos de estos frigoríficos que van a tener que empezar con el cuarteo, no están adecuados y esperamos que el gobierno los ayude para que puedan adecuarse.

Hay que tener cuidado para que esto no se traslade al consumidor; porque los dos ejes de la cadena siempre son los afectados, el consumidor en su conjunto y el productor primario".