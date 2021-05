Extendieron el plazo para anotarse en becas de hasta 9.700 pesos

Cuáles son las becas

El Gobierno oficializó la extensión del plazo de inscripción a las Becas Progresar para sus líneas de "Finalización de la Educación Obligatoria", "Fomento de la Educación Superior" y "Fomento de la Educación Superior en Enfermería", es decir para estudiantes primarios y secundarios, terciarios y universitarios. El plazo ahora es hasta el 21 de mayo del 2021. La inscripción se puede realizar desde la web del Ministerio de Educación de la Nación y de Anses, o a través de la APP "Progresar".De esta manera, se apunta a "continuar brindando oportunidades a los sectores más vulnerables de la población" con este beneficio que busca la terminalidad educativa y otorga hasta $ 9.700.El programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 24 años que buscan formarse profesionalmente, finalizar su educación obligatoria o estudiar una carrera de nivel superior y, con una inversión extra de $ 14.000 millones, se amplió el programa.Se extendió también de 10 cuotas por año a 12 la entrega de las becas, se aumentó hasta un 163% los montos y se alargó casi un mes la posibilidad de inscribirse para que 200.000 alumnos más se sumen al plan, pasando de 550.000 a 750.000 jóvenes cubiertos.Para conocer si la aplicación al Progresar ha sido aceptada o denegada, los estudiantes tendrán que esperar hasta 60 días hábiles desde el cierre de la inscripción el 21 de mayo, es decir, que la respuesta debería llegar como máximo el miércoles 21 de julio.- Superior: becas para estudiantes universitarios y terciarios.- Obligatorio: becas para la finalización de la escuela primaria y secundaria.- Enfermería: becas para estudiantes de enfermería.- Trabajo: becas para cursos de formación profesional. La inscripción a estas se encuentra abierta todo el año.Ser argentina/o nativa/o, naturalizada/o, o extranjera/o, con residencia legal de dos (2) años en el país y contar con DNI.Ser alumna/o regular de una institución educativa.Tener entre 18 y 24 años cumplidos.Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales.Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas.Los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).Requisitos Progresar nivel superiorSer argentina/o nativa/o, naturalizada/o, o extranjera/o, con residencia legal de cinco (5) años en el país y contar con DNI.Ser alumna/o regular de una institución educativa.Tener entre 18 y 24 años de edad cumplidos.Estudiantes avanzadas/os en la carrera, hasta treinta (30) años cumplidos.Estudiantes de enfermería sin límite de edad.Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os a cargo menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales.Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas.Los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).Los valores de las becas difieren según el estadio en el que se encuentre cada alumno (primario, secundario, terciario o universitario) y, en estos últimos dos casos, influye también la carrera elegida y el año en el que se encuentre cada alumno.Los alumnos de 5to año de las carreras consideradas estratégicas (relacionadas a los alimentos, el ambiente, la computación e informática, la energía, el gas, la minería, la movilidad, el transporte, el petróleo, etc.) y los estudiantes de enfermería, beneficiarios de una línea especial del programa, son los que más monto reciben.Escuela primaria y secundaria: $ 3600 por mes con un aumento del 106%.Cursos de formación profesional: $ 3600 por mes con un aumento del 147%.Nivel Terciario: desde $ 3600 hasta $ 3800 por mes con un aumento del 92%.Nivel Universitario: desde $ 3600 hasta $ 4600 por mes con un aumento del 92%.Carreras estratégicas de nivel terciario (no aplica a nuevos ingresantes): desde $ 3920 hasta $ 5110 por mes con un aumento del 68%.Carreras estratégicas de nivel universitario (no aplica a nuevos ingresantes): desde $ 4340 hasta $ 9660 por mes con un aumento del 68%.Enfermería nivel terciario: desde $ 5000 hasta $ 8000 por mes con un aumento del 163%.Enfermería nivel universitario: desde $ 5000 hasta $ 9700 por mes con un aumento del 135%.Las carreras estratégicas podrán ser consultadas en el siguiente link mediante un mapa interactivo: Mapa de carreras estratégicas (educacion.gob.ar)Ingresar a Mi ANSES - Becas Progresar, allí se debe poner el CUIL y la clave personal de la Seguridad Social. A falta de clave, es posible crearla en la web.Descargar e imprimir el Formulario de Inscripción.El instituto donde se esté estudiando debe completar y firmar la sección 2 del formulario "Datos de Educación".Subirlo a Mi ANSES.