El Gobierno garantiza abastecimiento de gas para pymes y estaciones de GNC

La Secretaría de Energía dio a conocer la Resolución 375/21, publicada en el Boletín Oficial, por la que se garantiza "el abastecimiento de gas natural a las pymes, involucrando a IEASA (Integración Energética Argentina) para la provisión del fluido, a las distribuidoras para la distribución", explicó el funcionario.



La medida permite que las pymes que no habían contratado con comercializadoras -como se dispone a partir de la entrada en vigencia el 1 de enero del Plan Gas.Ar- "pueden optar, en virtud de esta resolución y hasta el fin de la emergencia sanitaria, incorporarse a la distribuidora de su zona" y recibir así la provisión de gas para su actividad.



La autoridad energética nacional explicó que “quedaba aún un sector limítrofe de empresas, que encuadran como pymes, pero tienen consumo como grandes usuarios, que por tal razón no estaban contempladas”.



“En conjunto con YPF se resolvió el abastecimiento de la mayor parte con contratos directos, y para las que están localizadas en las regiones más al norte del país, se instruyó a IEASA que provea el fluido necesario, vía las distribuidoras, que operarán en este caso por su cuenta y orden”, aclaró Martínez.



El secretario de Energía expresó que “uno a uno se van superando los obstáculos que la escasez pone en el camino conjugando la acción reguladora del Estado, y las operativas de IEASA, de las productoras, escuchando y acordando con las cámaras de los sectores productivos".



"Hemos enfrentado varios escollos que ya nos ponía la situación de caída en la producción de gas argentino, declino de la producción boliviana y falta de lluvias", expresó el secretario al agregar que "la parálisis de la actividad que derivó del conflicto en Neuquén potenció los problemas a resolver".



La cartera energética en los últimos días también adoptó nuevas acciones tendientes a garantizar la provisión de gas natural al sistema comercializador de GNC.



"Hemos trabajado junto a IEASA y al ENARGAS, pero también con YPF y AXION, y con la cámara de los expendedores de combustibles para encauzar no solo la provisión del gas esencial para el desenvolvimiento del sector, sino también para esbozar un mecanismo que garantice el desarrollo del mismo”, agregó Martínez.



El funcionario señaló que “la tarea realizada permitió que las dos grandes cadenas contractualicen la provisión de gas a sus respectivas estaciones, lo que representa el 65% del sector estacionero, y que IEASA asuma la provisión al otro 35% hasta el fin del invierno, vía comercializadoras, básicamente a las estaciones de GNC de parte de Cuyo, el Centro y Norte del país.



A partir de octubre, la producción permitirá que las cadenas y otras productoras abastezcan el 70% restante de las estaciones de Cuyo, y las localizadas en el Centro y el Litoral, quedando IEASA como abastecedor de las del Norte del país”.



"Iniciamos así un camino que tiene por objeto establecer una relación del valor del GNC con el de los combustibles líquidos en línea con los promedios históricos, que se mantenga en el tiempo, para fomentar el desarrollo del sector como combustible más barato y limpio", explicó.