El dólar blue volvió a bajar, pero cerró el mes con un avance acumulado de $9

El dólar blue volvió a retroceder hoy y fue ofrecido a $150 en el último día hábil del mes, mientras el mayorista cerró a $93,56, con lo que a lo largo de abril subió 1,69 por ciento, muy por debajo de la inflación.El día anterior, el tipo de cambio paralelo cayó bruscamente y llegó a los $154 en la city porteña, luego de registrar fuertes aumentos a lo largo de jornadas anteriores, cuando tocó el nivel más alto en tres meses.Así, con relación al jueves, perdió $4 y en tan solo dos días se desplomó $11, por lo cual se volvió a posicionar como el dólar más barato del mercado.En el circuito financiero informal dejaron trascender que "manos amigas" intervinieron con ventas en las últimas horas para quitar presión al dólar informal.A pesar de las últimas dos caídas, el blue acumuló una suba de $9 en abril y tuvo su primer salto mensual en el año ante un fuerte repunte en la demanda de divisas.Por su parte, el dólar mayorista finalizó a $93,56 y en la semana experimentó un avance de 44 centavos.A lo largo del mes, ganó 1,69%, lo cual representó la corrección más baja de 2021, año en el que hasta ahora subió 11,1%, es decir, por debajo de la inflación.Es que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), trepó en el primer trimestre 13%, mientras que la variación de abril se conocerá en algunas semanas, pero las consultoras estiman que no perforará el 4%.Por ejemplo, según un estudio de Ecolatina, habrá una baja, pero "no alcanzaría para perforar el 4% en el promedio mensual"."Como resultado, la inflación acumularía 17% en los primeros cuatro meses del año, consumiéndose casi el 60% del objetivo anual de 29% fijado en el Presupuesto 2021", advirtió.En tanto, este viernes, el volumen negociado en el segmento de contado fue menor al del día anterior, al llegar a US$ 245,072 millones.Según estimaciones del sistema financiero, el Banco Central tuvo que vender en la jornada unos US$ 99 millones para abastecer a la plaza cambiaria.El jueves, el Banco Central finalizó su intervención diaria con un saldo neutro, al igual que el miércoles.La baja en el blue no se replicó en los dólares financieros, que mantuvieron su tendencia al alza.El dólar MEP, que se adquiere a través de la bolsa porteña mediante la compra y venta de bonos, operó en torno a los $153,50.El contado con liquidación, similar al dólar bolsa, pero para sacar divisas del país, llegó a trepar en la jornada por encima de los $157.En el sector minorista, según las cotizaciones promedio publicadas por el Central, el dólar cerró a $92,703 para la punta compradora y a $98,898 para la vendedora.Sin embargo, si se le agrega la carga tributaria del impuesto PAIS y el 35% que puede ser deducible de Ganancias, llegó a $163,17.De ese modo, el denominado dólar "solidario" finalizó el mes afianzado por encima de los $163.