Indican que con fuerte repunte del rubro automotriz, "la industria creció"

Según la Fundación FIEL, en el primer trimestre del año la actividad del sector acumuló un crecimiento de 6,3% respecto del mismo período de 2020, en un contexto en el que el rubro automotriz pasó a liderar la recuperación.



Así, el análisis indicó que a lo largo de marzo, se dio un avance interanual de 17,8%.



"Las medidas de aislamiento social dispuestas desde el 20 de marzo de 2020 afectaron la producción de ramas no esenciales, de modo que marzo de 2021 resultó un mes largo para la producción industrial en la comparación interanual por la mayor cantidad de días hábiles, a lo que se suma la vuelta a régimen respecto de febrero pasado luego de la realización de paradas de planta en varias ramas", subrayó.



A su vez, estimó que "los resultados sectoriales sugieren cierto anticipo de la producción a la espera de la imposición de restricciones".



"En perspectiva para abril, el tipo de restricciones aplicadas desde mediados de mes con el inicio de la segunda ola de COVID resultan menos ceñidas para la industria que las vigentes un año atrás", evaluó.



Sin embargo, aclaró que "la propia evolución de la pandemia ha determinado una merma en la actividad en varias ramas, producto de la reducción de los planteles de mano de obra".



En cuanto al desempeño de los sectores en el primer trimestre, el ranking de crecimiento pasó a ser liderado por la industria automotriz, que acumula una mejora de 35,9% interanual, seguido de la producción de minerales no metálicos con 35,2% y la producción siderúrgica con 9%.



La producción de alimentos y bebidas (+3.6%), de insumos textiles (+1.5%) y la metalmecánica (+1.1%) acumulan en los primeros tres meses del año un crecimiento inferior al promedio de la industria.



En tanto, registraron un retroceso en la comparación interanual para el primer trimestre la producción de insumos químicos y la producción de papel y celulosa.



Los bienes de consumo no durable, por su parte, acumulan en el período una recuperación de 3%.



"Entre los tipos de bienes, cerca del 50% de la recuperación la explican los de uso intermedio", puntualizó.



"Abril marcará un nuevo rebote interanual, al tiempo que se han encendido alertas, entre ellas la reducción del ritmo de producción por contagios detectados en algunas plantas", alertó.



Resaltó que "hacia fin de mes es inminente la reimposición de restricciones a actividades no esenciales y la movilidad de personas, afectando la producción industrial".



