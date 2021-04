El “blue” volvió a subir y llegó a $162, casi el mismo valor que el “solidario”

Por sexto día consecutivo, el dólar blue mantuvo hoy su escalada, aunque a menor ritmo, y avanzó un peso para cotizar a $162.En el circuito informal, la divisa lleva acumulada una suba de 18 pesos desde el jueves de la semana pasada, con lo cual la brecha con el oficial mayorista es de casi 75%, la mayor en tres meses.Pese al incesante aumento, el blue se mantiene aún lejos de los $195 registrados a fines de octubre del año pasado, un valor histórico.A su vez, quedó cerca de la cotización de la divisa en el circuito minorista, que incluye el recargo del 65% y que operó a $163,20.Según los valores publicados por el Banco Central en su página web, el dólar sin la carga impositiva cerró a $92,62 para la compra y $98,91 para la venta.En cuanto al desempeño de la moneda en lo que va del año, se registra una suba del 9,19%, cuando las pizarras de las entidades del microcentro lo ofrecían a $90,22.En su intervención en la plaza cambiaria, la autoridad monetaria tuvo un resultado neutro."La autoridad monetaria alternó compras y ventas en el sector donde operan bancos y empresas, atendiendo los desequilibrios transitorios entre la oferta y la demanda privada", dijo el operador cambiario Gustavo Quintana.En el circuito mayorista, la divisa norteamericana cerró a $93,44, once centavos más que el día anterior.El volumen negociado en el segmento de contado llegó a US$ 315,8 millones, en futuros MAE se hicieron US$ 14 millones y en el mercado Rofex se operaron US$ 450 millones.En cuanto a las cotizaciones financieras, el dólar MEP o Bolsa se negoció a $151,49, mientras que el Contado con Liquidación operó a $155,99, en ambos casos con estabilidad.