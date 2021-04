Argentina volverá a exportar cítricos a Europa

La Unión Europea (UE) autorizó, tras nueve meses de interrupción, la reapertura de los cítricos argentinos a ese bloque a partir del 1° de mayo próximo. A Europa, se exportan unas 150 mil toneladas al año.



La decisión fue publicada este martes en el diario oficial de la Comisión Fitosanitaria de la UE, donde se detalla el levantamiento de las medidas que deberán cumplir los cítricos procedentes de la Argentina para ingresar a aquel destino. La noticia fue anticipada por el Senasa en su cuenta de Twitter.



La suspensión a las importaciones de limones y naranjas argentinas había sido tomada debido a la presencia de la enfermedad de la mancha negra (Phyllosticta citricarpa) en mercadería que llegó a ese mercado. La enfermedad no afecta la fruta para el consumo humano, aunque sí la estética.

Agrandar imagenEn el documento oficial se señala que dado que la Argentina “ha tomado medidas para reforzar su sistema, de las que informó con ocasión de la auditoría, no debe prorrogarse la prohibición temporal de introducir en el territorio de la Unión limones y naranjas originarios de la Argentina”.



Según se indica en el estudio, las medidas del año pasado se basaron en inspecciones a las importaciones, que “notificaron un total de noventa interceptaciones de Phyllosticta citricarpa en frutos de limón y naranja originarios de la Argentina”.



“Este número de incumplimientos sin precedentes pone en duda la fiabilidad del sistema argentino de certificación de las exportaciones. Como consecuencia de ello, se adoptó el Reglamento de Ejecución, por el que se prohibía la introducción en el territorio de la Unión de limón y naranja originarios de Argentina hasta el 30 de abril de 2021″, recordaron.



“Durante una auditoría que se llevó a cabo en febrero de 2021, la Argentina facilitó a la Comisión información detallada sobre las razones del fracaso de su sistema de certificación de exportación de cítricos en el período de exportación de 2020 y acerca de las medidas que había adoptado para reforzarlo en el período de cultivo y de exportación de 2021″, añadieron.



En este sentido, el presidente del Senasa, Carlos Paz, señaló que “el Senasa jugó un papel clave para lograr la reapertura de este mercado a partir de la regionalización, que nos permitió reforzar las tareas de supervisión de los cítricos para exportación hacia la UE, lo que le dará impulso a nuestras economías regionales”.



Asimismo, el informe europeo aclara que “al mismo tiempo, puesto que Argentina aún no ha aplicado plenamente todas estas medidas a lo largo del período de cultivo y de exportación y es probable que las medidas se revisen en períodos futuros, aún no puede evaluarse plenamente el riesgo de introducción en el territorio de la UE de mancha negra de los cítricos, a partir de frutos especificados originarios de Argentina”.



Por último, indica que deben establecerse medidas detalladas, basadas en el riesgo para la introducción en el territorio de la UE de esos frutos especificados. “Tales medidas deben consistir en exigir el registro de las parcelas de producción y de sus unidades de producción en Argentina en las que se produzcan los frutos especificados, en la asignación de códigos de identificación únicos (códigos de trazabilidad) a esas parcelas y unidades de producción, en inspecciones oficiales para confirmar la ausencia de la mancha negra en esas parcelas y unidades de producción, en procedimientos de muestreo intensificados y en la comunicación previa de la lista de parcelas de producción autorizadas con sus unidades de producción autorizadas para garantizar la trazabilidad”, detalla el estudio de la Comisión.



Según datos del organismo sanitario local, cuatro de cada diez frutas que exporta la Argentina son cítricos, “siendo la UE uno de los principales destinos, a donde se exportan 150.000 toneladas anuales”.