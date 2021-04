Inminente aumento del GNC: preocupación de remiseros

Los precios del Gas Natural Comprimido (GNC) para vehículos aumentarán a partir del 1 de mayo un 30% en todo el país.



El precio final dependerá de los precios de cada estación. El incremento en el GNC se suma a los de las naftas, que días atrás subieron por quinta vez en el año. El aumento fue de 6% y resta otro, que sería el último de 2021, de igual porcentaje.



Hernán, un trabajador , afirmó a Elonce TV que la labor sufre las consecuencias de la pandemia. "Hay poco trabajo; la gente no toma remises", dijo.



Con respecto del paro de colectivos apuntó que "aumentó un poco nuestro trabajo, pero no lo que se esperaba. No eran las expectativas que teníamos".



Además, dijo que "un aumento en el GNC es preocupante porque se achica el margen de ganancia que de por sí, ya es chica".



El automóvil de este remisero consultado, "el tubo es chico, de 10 metros cúbicos. Para cargarlo íntegro se necesitan 450 pesos, cada carga.

Generalmente se hacen dos cargas en el día". Elonce.com.