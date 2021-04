Reclamo de transportistas: son 600 varados por protesta de camioneros chilenos

"En Punta Delgada hay unos 600 transportes varados entre los que van y los que vienen de la isla y nosotros estamos a la espera de una definición del conflicto que encabezan camioneros chilenos que no pueden circular por Neuquén", dijo a Télam Gonzalo Chute, delegado de la Dirección Nacional de Migraciones en Santa Cruz.



Los camioneros chilenos reclaman poder circular por territorio argentino a la altura de Neuquén por una cuestión logística, lo que está impedido además por protestas de sectores sociales y estatales neuquinos por mejoras salariales.



Chute explicó que el conflicto excede a los organismos argentinos con actuación en la frontera.



"No estamos teniendo tránsito de camiones y nosotros estamos a la espera de que se libere el paso en Punta Delgada, que no es algo que podamos solucionar más que procurar que una vez destrabado sea un trámite lo más rápido y seguro posible, y en tal caso ampliar el horario para que no tengan que permanecer una noche más", dijo Chute.



El funcionario nacional explicó que "la cantidad de camiones no sería el problema, porque es un tránsito habitual en condiciones normales sin pandemia, sino la previsión horaria en el momento que se destrabe el conflicto".



Por la acumulación de camiones en Punta Delgada, varios transportistas esperan desde el sábado a la vera de la Autovía 17 de Octubre, en Río Gallegos, con mercadería perecedera y otros productos con destino a Ushuaia, la capital fueguina.



"El domingo tendríamos que haber llegado a Ushuaia. Estamos varados desde el sábado acá", dijo un transportista proveniente de Buenos Aires, por LU12 AM680.



Según indicó "es mercadería para supermercados, son alimentos perecederos y no sé cuántos días más va a aguantar".



