Empresas anuncian aumentos en telefonía, internet y cable desde mayo

Pese a que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) asegura que no están autorizados los incrementos, las compañías que prestan estos servicios ya están enviando las comunicaciones.

En un comunicado emitido el 14 de abril último, el organismo público aclaró que no había "autorizado incremento de precios para mayo o junio de 2021 en servicios de telefonía fija, telefonía móvil, Internet o televisión paga".



Agregó que "oportunamente se informará cualquier aumento que se autorice" y remarcó que "cualquier comunicación en contrario surgida de las prestadoras de servicios en la cual se haya anunciado una modificación de precios carece de valor legal y no ha sido convalidada por este Ente".



Recordó que "las empresas que no hayan cumplido con las resoluciones que fijaron los incrementos autorizados y no hayan respetado el monto de los mismos o no hayan otorgado la Prestación Básica Universal consagrada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20 no podrán aplicar variaciones de precios a sus clientes".



En este contexto, las empresas justificaron la decisión de modificar los precios y salieron a anunciar aumentos para compensar el "atraso tarifario" que vienen registrando en los últimos meses.

A raíz de la pandemia, durante 2020 los cuadros tarifarios estuvieron congelados a raíz del decreto presidencial 690 que declaró servicios públicos esenciales.



El Gobierno autorizó en diciembre del año pasado aumentos del 5% en los servicios de telefonía fija, móvil, internet y tv por cable, aunque las subas llegaron al 20%.



Entre las empresas que anunciaron aumentos, Movistar lo hizo vía SMS y precisó que el ajuste será del 8% en mayo y del 7% en junio, al igual que la empresa Claro, que ya lo comunicó la semana anterior.



En tanto, Telecom aplicará un incremento del orden del 10% a todos sus productos.