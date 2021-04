El blue sube a $158, valor más alto en tres meses: el solidario superó los $163

El dólar blue arrancó la semana con fuerte tendencia alcista al avanzar $6 respecto del viernes último, y llegó a $158, el nivel más alto en tres meses, mientras el llamado "solidario" superó el límite de los $163.Tras un largo período de calma, el mercado cambiario empezó a dar muestras de incertidumbre, lo cual repercutió en las cotizaciones de la divisa.Desde el lunes de la semana pasada, el billete norteamericano que se negocia de manera informal acumuló un avance de $16 y alcanzó registros de mediados de enero.Si bien está lejos de la marca histórica de los $195 de fines de octubre del año pasado -en medio de un temblor en el mercado-, la escalada generó comentarios en la plaza, preocupó a los hombres de negocios y sacó del clima de tranquilidad en esferas oficiales.A su vez, el billete norteamericano en el segmento minorista, denominado "solidario" y que incluye un recargo del 65%, avanzó a $163,16.Sin la carga extra, el dólar que se vende a través de operaciones de homebanking cotizó a $92,599 para la compra y $98,885 para la venta, de acuerdo con los promedios publicados por el Banco Central.Con los nuevos valores, la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo se amplió al 69,4%, ya que el billete informal acumuló en abril un alza de $17, equivalente al 12%, aunque sigue casi 5% por debajo del nivel de fines de diciembre pasado.En comparación con el "solidario", se mantuvo 5 pesos por debajo, equivalente al 3,2%.Hace tres meses se dio una situación muy particular: el dólar libre tenía costo mucho más barato que el negociado a través de operaciones bancarias.En el mercado mayorista, la divisa norteamericana operó a $93,27, quince centavos por encima del viernes y el volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 370,5 millones, en futuros MAE se hicieron US$ 21 millones y en Rofex se operaron US$ 375 millones.Para el director del Estudio Eco Go, Federico Furiase, "la incertidumbre sigue jugando un papel muy importante" en la economía y ello impacta en el precio del dólar blue."Las restricciones políticas del año electoral, el acuerdo con el FMI, que se postergó para después de las elecciones, y una inflación que no está bajando configura un contexto bastante difícil", analizó el experto.Por su parte, el Banco Central logró adquirir unos US$ 70 millones, por lo que las compras realizadas a lo largo del mes ya superan los US$ 1.400 millones, según fuentes del mercado.Las cotizaciones financieras también operaron en alza: el contado con liquidación cerró a $154,87, mientras que el Bolsa operó a $150,33."Las distintas variantes del dólar financiero han subido en las últimas semanas luego de la liquidación observada por algunos individuos para pagar el impuesto a la riqueza y de empresas fuertemente dolarizadas que necesitaban mayor capital de trabajo para la recuperación post primera ola de Covid-19", consignó un informe de la consultora Delphos Investment.