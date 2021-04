Nuevo salto en el precio de la soja que sigue batiendo récords

La soja sube US$ 2,5, hasta US$ 568,2 por tonelada, es decir, 88,1% más que a mediados de marzo de 2020, cuando se tocó el piso por el impacto de la pandemia.



La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) atribuyó el repunte a “la incertidumbre en los mercados por los posibles incrementos en los derechos de exportación de los productos del complejo soja”.



En ese contexto, el aceite de la oleaginosa cotiza a US$ 1.400,3 y la harina a US$ 466,3 por tonelada para mayo, muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, pactados en mayo del año pasado.



Los contratos de maíz anotan por su parte un ascenso de US$ 5,9 hasta US$ 264 la tonelada (121% más que hace once meses y medio).



En este caso, señaló la Bolsa rosarina, la suba se registra “en un contexto de firme demanda acompañado de preocupación por los niveles de producción en Estados Unidos y en Brasil”.



El valor del trigo, en tanto, registra una fuerte ganancia, de US$ 6,1, hasta US$ 267 la tonelada, es decir, 58% más que siete meses atrás, impulsado por “un clima muy desfavorable en las planicies norteamericanas, además de las alzas en los otros dos cultivos”, concluyó la BCR.