Las fraccionadoras piden 40% de aumento en los valores de las garrafas

Las empresas que fraccionan garrafas de gas afirmaron que el cuadro tarifario actual no cubre sus costos operativos y que los precios deberían aumentar entre 200 y 250 pesos, es decir un 40% en relación a los valores actuales, según afirmó la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA). Unas 2,3 millones de familias acceden al subsidio oficial para la compra de garrafas.



En un comunicado, la entidad pidió al Gobierno nacional que declare “de forma urgente la emergencia del sector y que se adopten todas las decisiones necesarias que eviten que la situación se continúe agravando”.



“En el contexto de segunda ola que atravesamos y para seguir haciendo frente a la importante demanda de GLP que tiene nuestro país, requerimos de medidas que saquen a las fraccionadoras de la complicada crisis que sufren”, reclamó el presidente de la entidad, Pedro Cascales.



Las compañías que integran la cámara aseguran que “la garrafa de 10 kilos de gas butano debería aumentar como mínimo entre $ 200 y $ 250, dependiendo de la región del país, para obtener un margen operativo adecuado”.



“El año pasado fue muy duro por la pandemia del Covid-19 y por el atraso en la actualización de los precios de referencia que llevó a que la actividad de fraccionado de gas envasado esté en un contexto de déficit insostenible. Luego de los reclamos iniciados por CEGLA se consiguió que los valores se incrementen, pero no al nivel requerido para cubrir los costos y márgenes razonables históricos”, comunicó la entidad.





En ese sentido, las compañías que integran la cámara aseguran que “la garrafa de 10 kilos de gas butano debería aumentar como mínimo entre $ 200 y $ 250, dependiendo de la región del país, para obtener un margen operativo adecuado. “Hay una necesidad imperiosa de cubrir los costos operativos y de recuperar una razonable rentabilidad que permita mantener el nivel de inversiones tal como lo marca la Ley 26.020”, sostuvo Cascales.



El Gobierno Nacional estableció a principios de abril aumentos de precios de la garrafa social que se aplicarán de manera escalonada. A la par se actualizará el monto de subsidio que reciben los sectores más vulnerables para poder continuar accediendo a la misma, pese a los nuevos aumentos.



Ambas medidas fueron publicadas este martes en el Boletín Oficial, a través de la Resolución 249/2021 de la Secretaría de Energía. Según justificó el Poder Ejecutivo, la decisión surge “teniendo en cuenta la variación experimentada en los valores asociados a la producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP) así como en los costos observados en los segmentos de fraccionamiento, distribución y comercio minorista”.



El listado de los nuevos montos que definieron la Secretaría de Energía estableció que desde el 6 de abril el envase de 10 kilos de GLP tiene un precio al público de $424,43; el de 12 kilos, de $509,32, y el de 15 kilos costará 635,65 pesos.



En este marco se planteó como necesario “actualizar los Precios Máximos de Referencia asociados a la producción y comercialización de GLP, propendiendo a que el precio al consumidor final resulte de los reales costos económicos de la actividad en las distintas etapas, de manera que la prestación del servicio se realice con las debidas condiciones de calidad y seguridad, siempre manteniendo la protección de los usuarios vulnerables a través del Programa HOGAR”.



El listado de los nuevos montos que definieron la Secretaría de Energía estableció que desde el 6 de abril el envase de 10 kilos de GLP tiene un precio al público de $424,43; el de 12 kilos, de $509,32, y el de 15 kilos costará 635,65 pesos. Estos importes son sin los impuestos y no incluyen los posibles gastos extra por el servicio de venta a domicilio.



Estos “Precios Máximos de Referencia” regirán hasta que dentro de un mes se vuelvan a actualizar. A partir del próximo 1° de mayo, la garrafa de 10 kilos se venderá al público en $429,73; la de 12 kg, $515,68; y la de 15 Kg, $644,59. El tercer aumento escalonado dispuesto en la resolución publicada este martes entrará en vigencia el 1° de junio cuando el envase de 10 kilos pase a costar $435,18; el de 12, $522,22; y el de 15 kilos, 652,78 pesos.

