Grayscale Bitcoin Investment Trust (GBTC), el fondo de bitcoins más grande del mundo, perdió más de u$s1.000 millones en sintonía con el brusco movimiento bajista de la criptomoneda más popular.



GBTC, producto líder de la empresa Grayscale, tiene activos administrados por u$s35.285 millones, cuando poco tiempo atrás informaba que ese monto ascendía a u$s36.460 millones. Es decir, una pérdida de u$s1.175 millones.



GBTC cotiza con un descuento del 19%, su punto más bajo en la historia, lo que significa que cada acción se compra y vende a un precio que está 19% por debajo de su costo de emisión.



Bitcoin se ubica este sábado por debajo de los u$s50.000 como consecuencia del cierre del principal operador de criptomonedas de Turquía, Thodex, cuyo director ejecutivo huyó des país llevándose u$s 2.000 millones de casi 400.000 ahorristas.



Si se mide contra el máximo histórico alcanzado por la criptomoneda el 13 de abril último, cuando la cotización se ubicó en u$s 63.500, entonces las pérdidas llegan al 21,74% en apenas diez días.



Tras predecir que el bitcoin alcanzaría los u$s146.000, el analista de JP Morgan Nikolaos Panigirtzoglou hizo sonar ahora todas las alarmas por la acumulación de posiciones largas en los futuros de la moneda digital donde podría darse una liquidación en masa.



Este movimiento provocará una sangría aún mayor en el criptoactivo, que no levanta cabeza desde que el fin de semana último sufrió una caída de 20% en su valor.



Panigirtzoglou indicó, en una nota para clientes, que si el bitcoin no es capaz de volver a superar la marca de u$s 60.000 dólares pronto, las señales de impulso se derrumbarán, llevando a su vez a una caída en cascada del valor del bitcoin.



"En los últimos días, los mercados de futuros del bitcoin experimentaron una fuerte liquidación de forma similar a la de mediados de febrero pasado, mediados de enero pasado o finales de noviembre pasado", comentó Panigirtzoglou, según un informe de la agencia Bloomberg.



