Se despertó el blue: volvió a subir y trepó a $152

El dólar blue afianzó la tendencia alcista iniciada hace dos días y sumó $6 a su cotización, por lo que cerró a $152, el valor más alto en los últimos dos meses y medio.



Así, en el sector informal, el billete norteamericano volvió a escalar posiciones y consiguió sumar durante la semana $10 pesos para llegar a los niveles más altos de febrero.



Todo el mercado cambiario está dando muestras de haberse despertado de un largo período de quietud: a la escalada del dólar en el sector informal, se le sumó también la disparadas de las cotizaciones financieras y también del sector minorista que quedó cerca de los $163 con el recargo impositivo.



Sin embargo, el valor del dólar para quienes lo tienen que comprar vía homebanking continúa siendo el más caro de la plaza y por esa razón mes a mes sigue bajando el ritmo de operaciones a través de este mecanismo.



El retraso en el cierre de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y el ruido político en torno a la pandemia son parte de los factores que están recalentando la plaza cambiaria.



En cuanto al desarrollo de esta última jornada semana y producto de otra intervención, el Banco Central logró acumular reservas por unos US$ 100 millones, que llegaron a US$ 440 millones en la semana y a alrededor de US$ 1.300 a lo largo del mes.



En el sector minorista, según las cotizaciones promedio publicadas por el Central, el dólar cerró a $92,491 comprador y $98,776 vendedor.



Sin embargo, si se le agrega la carga tributaria del impuesto PAIS y el 35% que puede ser deducible de Ganancias, llegó a $162,98.



Los ahorristas que hayan solicitado la devolución de Ganancias deberán esperar hasta junio para poder percibir el reintegro, que llegará con los salarios de mayo.



No obstante este recalentamiento de la divisa en el circuito paralelo, la cotización se mantiene lejos de los $195 que llegó a cotizar a fin de octubre del año pasado, en medio de una fuerte corrida cambiaria.



En el sector mayorista del mercado, el dólar cotizó a $93,12, cinco centavos arriba del cierre del día anterior, acumulando en la semana un incremento de 31 centavos, el ajuste más bajo desde octubre de 2020, sin tener en cuenta la Semana Santa, que tuvo dos días inactivos.



El volumen negociado en ese sector trepó a US$ 267,9 millones en el segmento de contado; en futuros MAE se hicieron operaciones por US$ 54,3 millones y el mercado del ROFEX, US$ 396 millones.



"La oferta privada fue otra vez protagonista en el desarrollo de las operaciones, dando pie a otra intensa actividad oficial para sostener la cotización", dijo el analista y operador cambiario Gustavo Quintana.



En tanto, las cotizaciones financieras continuaron también con fuertes aumentos y en el caso del Contado con Liquidación alcanzó el mayor valor en seis meses y el MEP o Bolsa, la cotización más alta desde febrero.



El contado con liquidación, similar al dólar bolsa, pero para sacar divisas del país, trepó en la jornada a $153,87, con una brecha del 65,2% con el mayorista.



El dólar MEP cerró su cotización a $147,94, con una diferencia del 58,9% con el mayorista.