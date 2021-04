La canasta básica subió 5% y una familia necesitó $60.874 para no ser pobre

La Canasta Básica Total (CBT) subió 5% en marzo último y una familia necesitó ingresos por $60.874 para no caer en la pobreza, informó hoy el INDEC.En tanto, la canasta alimentaria (CBA) aumentó 4,5% con respecto a febrero y su costo fue de $ 25.685.En un año la canasta alimentaria acumuló un alza del 48% mientras que la total subió 45%, de acuerdo con los datos oficiales.El costo de la canasta total aumentó 12,3% en el primer trimestre del año, y la alimentaria 13,2%, en el mismo período, casi en línea con la inflación que se ubicó en el 13% en el mismo período.En marzo respecto del mes anterior la canasta total se ubicó levemente por encima del alza del costo de vida del 4,8% que marcó el Índice de Precios al Consumidor (IPC), mientras que la canasta alimentaria estuvo tres décimas por debajo de ese valor.El costo de la canasta básica esencial para una familia tipo de cuatro miembros, que no paga alquiler, triplica el monto del actual salario mínimo de $20.587, valor que el gobierno convocó recientemente para una actualización.También triplica el de un haber básico jubilatorio, que se ubica en $20.571 y cuadruplica a la asignación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que se ubica actualmente en $16.457, sin incluir los bonos que otorgó el gobierno.Para no caer en situación de pobreza, una familia formada por dos adultos y dos menores, que no paga alquiler, debió tener ingresos diarios por alrededor de $ 2.029.El INDEC informó que para una familia de tres miembros, propietarios de la vivienda que ocupan, el costo de la Canasta Total llegó en marzo a $48.462 y la Alimentaria a $20.448.El organismo señaló que para una familia de cinco miembros los ingresos mensuales necesarios para cubrir el costo de la CBT fueron de $64.025 y el de la CBA de $27.015.Para una persona adulta en marzo pasado el costo de la Canasta Básica Total se ubicó en $19.700 y el de la alimentaria en $8.312.Según el INDEC, la canasta básica alimentaria tiene en cuenta los requerimientos calóricos y proteicos imprescindibles para que una persona adulta cubra durante un mes sus necesidades, mientras que la básica total incluye otros artículos y el gasto en servicios públicos.