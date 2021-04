Habrá anuncios destinados al mercado de alquileres de viviendas

"La semana próxima el presidente (Alberto Fernández) va a hacer algunos anuncios", dijo el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, consultado sobre si se analizan medidas para los inquilinos.El ministro recordó que en las últimas semanas "se generó el mecanismo de alerta temprana de desalojos", que se puso en marcha cuando concluyó la suspensión de desalojos y congelamiento de alquileres el 31 de marzo pasado, medida adoptada durante la crisis sanitaria.El funcionario remarcó el interés por "generar políticas de defensa a los más vulnerables", al tiempo que afirmó: "siempre creemos que es importante manejar el tema alquileres de manera que la gente vaya resolviendo sus cuestiones y tener acceso a la vivienda"."Hemos entregado más de seis mil viviendas y son seis mil personas menos que alquilan, en mayo llegaremos a 10 mil; bajando la demanda de alquileres es la mejor manera de intervenir el mercado", aseguró el ministro en declaraciones a El Destape.En este contexto, Ferraresi consideró importante "poner el acento en un cambio de paradigma" en el cual "no sea el sistema financiero el que fije si uno puede acceder o no" a los créditos, y destacó las nuevas líneas de créditos para refacción y construcción."La tasa cero nos permite que el salario sea el que vaya ajustando la cuota", afirmó, y dijo que este mecanismo "nos va a permitir construir vivienda a lo largo del país".El 31 de marzo pasado venció el DNU que mantenía el congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos, una medida que duró un año desde el inicio de la pandemia.Tras la finalización de esa medida, el Gobierno apuntó a proteger a los inquilinos con otras herramientas como el alerta temprana de desalojos, la mediación de desalojos en el Ministerio de Justicia -instancia creada en la nueva la Ley de Alquileres- y la obligatoriedad del registro de contratos en AFIP.No obstante, debido al inicio de la segunda ola de contagios y nuevas medidas de restricción, la semana pasada el presidente Fernández adelantó que estaban nuevamente en análisis medidas para los inquilinos.“Me preocupa la situación de los alquileres; vamos a analizar el tema con el ministro”, expresó el presidente en declaraciones radiales.En tanto ayer, al anunciar los créditos para refacción y construcción, Fernández se refirió a los inquilinos y a los hipotecados UVA: "Sabemos que nos queda pendiente resolver el problema de los que han entrado en créditos y que tienen muchos problemas para pagarlos, no nos olvidamos de ellos y estamos trabajando para ver que solución podemos dar para todos ellos"."También sabemos que tenemos que ayudar a los que están alquilando y tenemos que buscarle una solución también a todos ellos y a todas ellas", agregó.Por su parte, Inquilinos Agrupados presentó en los primeros días de abril en el juzgado Contencioso Administrativo Nº 6 un amparo solicitando "que la Justicia le pida al Estado que frene los desalojos hasta tanto tenga un plan real para contener y proteger la vivienda".Según la federación, el protocolo de alerta temprana de desalojos "es un proyecto y los inquilinas e inquilinas necesitan no quedar en la calle hoy frente a la emergencia sanitaria y la llegada de la segunda ola. Sin vivienda, hoy, se pone en riesgo la vida".Consultado por Télam sobre la posibilidad de nuevas medidas para los alquileres, el secretario general de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Claudio Vodanovich, dijo que esto "es una mala señal".El directivo consideró que "todo lo que es intervenir en el mercado termina perjudicando a quien se pretende beneficiar" y sostuvo que en el año que duró el congelamiento "muchos propietarios decidieron retirar las propiedades y ponerlas en venta".Por su parte, el vicepresidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, José María Sacco, aseguró que "a partir de la finalización del DNU que fijaba el congelamiento de alquileres y la imposibilidad de desalojos, tanto dueños como inquilinos, en un alto porcentaje, repactaron valores y prórrogas"."Sabemos que no se darán desalojos en cadena, ya que la nueva legislación establece la instancia de mediación como paso previo a toda acción judicial", concluyó.