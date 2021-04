El Banco Central superó los US$ 1.000 millones en compras en lo que va de abril

El Banco Central (BCRA) compró el martes cerca de US$ 70 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y superó los US$ 1.000 millones en intervenciones netas por esa vía en lo que va de abril, casi 18 veces más que en las primeras 12 ruedas de abril del año pasado cuando había adquirido apenas US$ 56 millones.



Del mismo modo, las reservas internacionales brutas alcanzaron los US$ 40.186 millones, casi US$ 600 millones más que a principios de mes y US$ 1.500 millones más de su nivel más bajo registrado el pasado 3 de diciembre, cuando habían alcanzado los US$ 38.652 millones.



En la jornada de hoy se operaron US$ 290,6 millones en el segmento contado, con un fuerte dominio de la oferta privada en la que la divisa norteamericana operó lateralizada en torno al valor fijado por el BCRA de $ 92,77 para la compra y $ 92,97 para la venta, cinco centavos arriba del cierre de ayer.



"Fuentes privadas del mercado estimaron que las compras oficiales totalizaron hoy unos US$ 70 millones, aproximadamente", detalló el analista de mercado y operador de PR Corredores de Cambio.



El nivel sostenido de liquidación de exportaciones, la administración del comercio exterior para priorizar la compra de insumos y la reestructuración de pagos de deuda en dólares nacional, provincial y de grande empresas dieron espacio al Banco Central para acumular reservas y quedarse con el excedente del superávit comercial desde diciembre



De hecho, el jueves último las reservas internacionales volvieron a superar la línea de US$ 40.000 millones por primera vez desde octubre de 2020, impulsadas tanto por las compras sostenidas como por la estabilización de los precios del oro y el yuan.



Al respecto, el presidente del BCRA, Miguel Pesce aseguró que la semana pasada "se logró recomprar todos los dólares que se vendieron el año pasado para atender la demanda (concentradas entre julio y noviembre) y sostener la recuperación económica, en un clima de previsibilidad cambiaria".



"La compra de divisas es solo uno de los factores que inciden en el nivel de reservas internacionales del BCRA, pero el más importante como señal de acumulación y fortalecimiento de la política monetaria y cambiara", aseguró Pesce, quien destacó que "las mayores oscilaciones en las reservas se vieron este año por la caída del precio del oro y la devaluación del yuan".



Es que, si se toman en cuenta los datos desde diciembre de 2020, el Central viene comprando dólares en el mercado cambiario de forma sostenida por un monto que superan los US$ 3.800 millones hasta hoy.



Sin embargo, las compras no se vieron del todo reflejadas en el volumen total de reservas ya que, desde entonces, se cursaron pagos a organismos internacionales por US$ 788 millones y cayó la valuación del oro y el yuan, activos que también integran las reservas brutas.



En el caso del oro, después de tocar en agosto de 2020 un máximo histórico de US$ 2.000 la onza, el metal cayó en forma sostenida hasta finales de marzo, cuando se estabilizó en la zona de US$ 1.700, lo que contuvo el efecto negativo sobre las reservas.



La última vez que las reservas habían superado los US$ 40.000 millones fue el 27 de octubre del año pasado, cuando marcaron US$ 40.140 millones al cierre de aquella jornada.