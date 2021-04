Negocian congelar precios de 120 productos de higiene, alimentos y bebidas

Detener la escalada de precios que comenzó desde el segundo semestre del año pasado se transformó en una de las tareas prioritarias para el Gabinete económico. El pico registrado durante el mes de marzo aceleró las gestiones y el Gobierno anunció la semana pasada una serie de medidas para intentar frenar la inflación. Con la misma agenda el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, recibieron ayer a empresarios de la industria alimenticia. Según adelantaron fuentes de la industria, se negocia por estas horas congelar el precio de 120 productos de consumo masivo por el plazo de seis meses.



La iniciativa incluirá “artículos con alta incidencia en el índice de precios al consumidor que estarían disponible en todo el país”. Fuentes del Gobierno explicaron que buscan consensuar una canasta de productos de consumo masivo a precios populares.



Al mismo tiempo, el objetivo es generar referencias en comercios como almacenes y autoservicios que aún no cuentan con Precios Cuidados. En este contexto, se apunta a rubros que sean representativos dentro de las categorías más importantes como higiene, limpieza, alimentos y bebidas, publica Ámbito Financiero.



La canasta sería un tanto más acotada que la de Precios Cuidados. El programa que rige actualmente en supermercados consta de 670 productos. Con esa cantidad de artículos se hace inaplicable en negocios de pequeñas superficies. Por eso, el proyecto que se discute por estas horas apunta a conservar la representatividad en una cantidad menor de artículos.



El Gobierno trabaja para consensuarlo con grandes empresas. Ayer pasaron por Desarrollo Productivo representantes de Danone, Mondelez y Molinos Cañuelas, entre otros. Desde el sector privado siguen cuestionando la vigencia de Precios Máximos. En el Ejecutivo se comprometieron a desarmar de manera progresiva ese plan. En ese sentido, la nueva canasta de alrededor de 120 productos podría funcionar como un puente para una salida ordenada.



Al mismo tiempo, desde la cartera que conduce Matías Kulfas impulsan un acuerdo para congelar los precios de los principales insumos difundidos. De esta manera, se trabajaría de forma conjunta para no trastocar los costos de la industria. Según adelantaron fuentes oficiales, esta semana se firmarán los primeros convenios con firmas de relevancia.



Como parte de la estrategia oficial, también se reforzarán los controles. Ayer, se publicó en el Boletín Oficial la resolución que pone en marcha el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios. El organismo que había sido creado en 2015, pero estaba acéfalo desde ese mismo momento, estará a cargo de Georgina Pessagno, actual jefa de Gabinete de la Secretaría de Comercio Interior.



La disposición establece que “sus autoridades proveerán a la protección de los derechos de los consumidores, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales”.



En las últimas horas el Gobierno redobló esfuerzos para acelerar la agenda anti inflacionaria. En paralelo al encuentro con empresarios, tuvo una reunión con supermercadistas a quienes les remarcó la necesidad de que por el momento no acepten nuevos aumentos por parte de la industria.



“Para bajar la inflación hay que aplicar la combinación exacta de zanahoria y látigo”, dijo un importante funcionario y adelantó que en la etapa que viene “ambos van a estar presentes”.