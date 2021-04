Planes de ahorro: "Tenemos voluntad de pago, pero sin abusos de por medio"

La Sala III de la Cámara de Apelaciones de Paraná dejó sin efecto este viernes la medida cautelar de "congelar las cuotas de los Planes de Ahorro de automóviles hasta que se resolviera el fondo del litigio", por lo que los ahorristas deberán abonar el total de las cuotas, conforme el precio de cada automotor. A su vez, dejó sin efecto las sanciones contra los Planes.una de las ahorristas, Belén Andrian.

"Tenemos voluntad de pago, pero sin abusos de por medio"

"No fue un congelamiento de cuotas, sino que se aplicó una cautelar por la que se retrotrajeron las cuotas a julio de 2019. El problema es que ahora no solo levantan la cautelar, sino que nos difieren ese importe que no cobraron en todo este tiempo. Y es mucho dinero porque vamos a terminar pagando más de 35.000 pesos", apuntó."Lo que pedimos es que las administradoras expliquen por qué aumenta el valor móvil y en base a qué; reclamamos que se aferren a un índice determinado", indicó la perjudicada al adelantar que los afectados apelarán la resolución judicial."En la instancia administrativa ante Defensa al Consumidor con los abogados de las empresas, que en mi caso fue Volkswagen, ellos no nos supieron explicarnos porque las administradoras culpan a las fábricas y éstas a las administradoras y no hay un índice que aclare por qué aumenta el valor móvil", apuntó Andrian."Somos conscientes que todo aumenta, pero no toleramos el abuso y la falta de información por parte de las administradoras porque no están dando respuestas", sentenció al remarcar que "sin medida cautelar, nadie podrá pagar la cuota".Andrian remarcó que los ahorristas tienen voluntad de pago, "pero no en estos valores". "Si los ahorristas hubiésemos sabido que íbamos a pagar una cuota de esta magnitud, no nos hubiésemos metido en un plan de ahorro, porque nadie compra algo para no pagarlo", argumentó.Consultada a la damnificada cómo continúa el reclamo, ésta comentó que "a nivel nacional se propone el diferimiento que otorgó la IGJ, que en definitiva no es una solución, y es peor porque difiere determinado porcentaje que después hay que pagar".