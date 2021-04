Aseguran que fue “positivo” el saldo de la gira de Guzmán para conseguir avales

En el gobierno nacional consideran positiva la gira que el ministro de Economía, Martín Guzmán, comenzó el domingo pasado en Berlín y que luego continuó por Roma, Madrid y París, con el objetivo de conseguir el respaldo de los países del Viejo Continente en las negociaciones que la Argentina encarará con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un nuevo programa de financiamiento y en la deuda con el Club de París.



Antes de partir con destino a Moscú, en el último tramo de la gira que inicialmente concluía en París, Guzmán se reunió con su par francés Bruno Le Marie y con el presidente del Club de París, Emmanuel Moulin.



"Seguimos edificando consensos sobre las relaciones de la Argentina con el FMI y el Club de París, uniendo esfuerzos por un multilateralismo más sano para el mundo", resumió el ministro argentino luego de ambos encuentros,



Sobre la reunión con Moulin, Guzmán dijo que "se acordó trabajar de forma constructiva para que el país pueda tener una capacidad sostenible de cumplir con sus compromisos".



El funcionario argentino mantuvo, durante su gira por Europa, encuentros con los ministros de Economía y Finanzas de Alemania, Italia, España y Francia, y obtuvo apoyo para avanzar en la renegociación del programa argentino con el FMI y la deuda con el Club de París, aunque no trascendieron detalles de las negociaciones políticas.



"La gira por Europa consistió en buscar apoyos. En ese sentido las reuniones que se obtuvieron fueron muy buenas; y esto se ratificó en el excelente encuentro que tuvo Guzmán con su par francés", expresaron fuentes del entorno del ministro a Télam.



La sorpresa en la gira de Guzmán fue que la misma se extendió hasta Rusia, donde el ministro "dialogará con las autoridades rusas sobre las negociaciones con el FMI y sobre la necesidad de avanzar en reglas para que haya un aumento en la liquidez global del cual se beneficien los países de ingresos medios", indicaron desde la cartera económica.



"La confirmación de las reuniones con los funcionarios rusos llegó durante la gira y es una buena noticia", consideraron desde el entorno de Guzmán.



Las reuniones con las autoridades rusas se pautaron para el lunes y a la mismas se sumará la asesora presidencial Cecilia Nicolini, con quien avanzarán en la profundización de la relación de cooperación estratégica con Rusia.



Además, Guzmán mantendrá un encuentro con su par de Finanzas ruso, Anton Siluanov, y con representantes de la Cancillería.



En este raid de reuniones, Guzmán buscará también avanzar en el impulso a inversiones para la producción de la vacuna Sputnik V en la Argentina. Las negociaciones con el Fondo En el aspecto técnico de las negociaciones con el FMI, las negociaciones alcanzaron "un nivel de entendimiento" para avanzar en un acuerdo.



Así lo confirmó el jueves último el director del Departamento Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, quien expresó que la relación se da "de manera muy constructiva y se están llevando a cabo negociaciones concretas y ponen al Gobierno en una posición de cerrar un acuerdo en cuanto el Gobierno lo crea conveniente".



"En términos técnicos hemos avanzado", señaló el directivo del FMI durante un contacto con la prensa al ser consultado sobre el estado de las negociaciones. "En términos técnicos hemos avanzado" Sobre el momento en que sería posible un acuerdo, respondió: "El cuándo (de un acuerdo) está más del lado de las autoridades argentinas que de nuestro lado, y ellos decidirán de manera clara el entorno de cuál es el mejor momento".



La Argentina y el FMI negocian la reprogramación de 45.000 millones de dólares de deuda, en el marco de un año electoral y de pandemia de coronavirus.



Guzmán resaltó durante la gira que "la construcción de consensos entre los accionistas del FMI sobre el valor de los fundamentos del programa que estamos diseñando desde Argentina es necesaria para lograr un acuerdo", dijo.



El presidente Alberto Fernández resumió la semana pasada el pedido argentino al Fondo Monetario de "revisar" las tasas y los "tiempos" de los créditos, en medio de la crisis por el coronavirus.



"Aspiro a que se revise todo, que se revisen las tasas y los tiempos para pagar la deuda", sostuvo el Presidente desde la residencia de Olivos, donde participó virtualmente del encuentro del Consejo Económico y Social mientras se recuperaba de la Covid-19.





Al respecto, el Comité del FMI avanzó en estas discusiones, donde se definió una hoja de ruta con medidas "históricas" que beneficiarán a todos los países, en esta crisis sin precedentes.



El mayor consenso fue el de avanzar con una emisión excepcional de la moneda del FMI (DEG) para incrementar las reservas mundiales por US$ 650.000 millones, y en una reasignación de esos DEG adicionales para países más vulnerables.



La titular del FMI, Kristalina Georgieva, sostuvo que esta iniciativa "proporcionará un impulso de liquidez sustancial a todos nuestros miembros, especialmente a los más vulnerables".



Para la Argentina significarán más de US$ 4.354 millones adicionales en reservas.