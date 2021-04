Este sábado aumentaron nuevamente los combustibles: la suba es de 6% en promedio

Primero de tres tramos

La petrolera YPF aplicó desde este sábado un nuevo incremento en el precio de sus combustibles en un 6% en promedio, indicaron fuentes de la compañía. Se trata del segundo tramo de los aumentos previstos que la empresa ya había anunciado a mediados de marzo, cuando informó que aplicaría una suba escalonado de 15% repartida entre los meses de marzo, abril y mayo.Se espera que las demás petroleras dueñas de estaciones de servicio, como Axion, Raizen y Puma, sigan el mismo camino.El nuevo tramo del incremento se conoció un día después de la difusión de las cifras de inflación de marzo, con un índice que trepó al 4,8% y se convirtió en el mes alto desde que asumió el Gobierno del presidente Alberto Fernández, según se confirma aEl primer incremento del aumento en tres tramos programado por la empresa petrolera fue el pasado 16 de marzo, con una suba promedio 7% en todo el país, pero que fue más alta en las estaciones de servicio de la ciudad de Buenos Aires, donde el aumento fue de 7,9% mientras que en el resto de las provincias osciló entre el 6,5% y el 6,9 por ciento.La suba escalonada fue anunciada por presidente de la petrolera, Pablo González, y el CEO, Sergio Affronti, al presentar el plan de inversiones de la compañía el mes pasado. "Son los fondos que necesitamos para desarrollar el plan de inversiones y si las elecciones fueran en abril lo hubiéramos hecho igual. Queremos producir y todo lo recaudado irá a producción", dijo en esa oportunidad González. "No vamos a modificar nada que afecte a la industria (...) No somos una financiera, tenemos que producir gas y petróleo", insistió.Afrontti, en tanto, detalló entonces que la petrolera quiere "retomar la senda de crecimiento y vamos a aumentar la inversión 70 por ciento, unos USD 2.700 millones (...), 80% para exploración. USD 1.300 millones en no convencional, el doble de lo que se invirtió el año pasado, lo mismo que en 2019. Otros USD 800 millones en convencional."USD 1.500 millones en crudo y USD 600 millones en gas. De esta última, a su vez el plan gas tiene un peso importante con USD 1.500 millones de inversiones en cuatro años. Es una excelente medida del Gobierno en términos de previsibilidad. Somos la compañía que más invertirá en el país este año", concluyó.Según datos de este mes del Centro de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), el consumo de combustibles volvió a retomar la senda del crecimiento en el país durante febrero luego de haber caído en enero, pero todavía no se logró volver a los niveles de consumo de la prepandemia. A pesar del salto, los estacioneros son precavidos a la hora de pronosticar el rumbo teniendo en cuenta que el gobierno nacional analiza nuevas medidas restrictivas para frenar la segunda ola del coronavirus.El informe mensual de Cecha muestra que los volúmenes de venta de combustibles líquidos treparon 3,9% en febrero respecto a enero de este año, en camino a la recuperación que está experimentando el sector luego de haber llegado a contraerse 90% durante la cuarentena más estricta del año pasado."Todavía, sin embargo, estamos un 11% por debajo del nivel de febrero de 2020, un año antes de la pandemia, que nos permite comparar el nivel de actividad que teníamos antes de que empezara el distanciamiento social", dijo Bornoroni.