Habrá apoyo financiero para “todos los comercios afectados por restricciones”

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró hoy que el Gobierno nacional trabajará para "reforzar el apoyo financiero" para que "llegue a todos los comercios afectados por la pandemia"."Estamos en una situación muy delicada porque la cantidad de casos se ha multiplicado. En términos estadísticos, este es un momento de los más críticos desde que se inició la pandemia", señaló Kulfas a radio La Red y aseguró: "Vamos reforzar el apoyo financiero para que le llegue a todos los comercios afectados por la pandemia".De hecho, el titular de la cartera productiva subrayó que, "en esta segunda ola, los cierres son más puntuales, las restricciones están mucho más calibradas".Además, remarcó que "en general la industria sigue funcionando con todos los resguardos y la gastronomía no cierra todo el día como ocurrió en la ola anterior", sino que destacó que "van a estar funcionando hasta las 19, es decir que la recaudación no se desploma"."Recordemos que el año pasado hubo muchísimos comercios con recaudación cero", afirmó el ministro, quien de todos modos advirtió que "tenemos un problema muy fuerte y tenemos que redoblar los cuidados"."Estamos pidiendo encarecidamente retomar una actitud de mayor control para evitar que se siga propagando el virus, y que podamos volver a una senda de desaceleración de los casos", aseveró Kulfas.En el caso de las actividades más afectadas, destacó que desde el Gobierno se las ayudó "con un esfuerzo muy grande" a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), los créditos a tasa subsidiada y ahora con el Programa de Recuperación Productiva II (Repro II).En el caso del sector gastronómico, dijo que es entendible la situación "porque vienen muy golpeados, tuvieron un año duro y nosotros como Gobierno tratamos de ayudarlos"."Hicimos un esfuerzo muy grande, estuvimos trabajando con ellos, con el ATP, los créditos a tasa subsidiada, ahora con el Repro. También trabajamos el tema de los deliverys porque veíamos que las plataformas estaban cobrando una comisión muy excesiva y armamos una mesa de trabajo, para que no les cobren comisiones tan altas", subrayó Kulfas.Pero aclaró: "la verdad es que los entendemos y también los llamamos a la reflexión", y puntualizó que "realmente el problema del coronavirus se ha agudizado, estamos en una segunda ola que viene que es muy dura y necesitamos los controles para que se pueda reducir la expansión del virus en Argentina".